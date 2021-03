Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp

BHG - Thực hiện Chiến lược về bình đẳng giới và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các cơ quan dân cử, những năm qua, tỉnh ta luôn tạo điều kiện thuận lợi để tăng tỷ lệ nữ và nâng cao chất chất lượng hoạt động của các nữ đại biểu HĐND các cấp; qua đó giúp phụ nữ khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình trong xã hội.

Đại biểu Phạm Thị Hồng Yên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu thảo luận tại Kỳ họp tứ 16, HĐND tỉnh khóa XVII.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, tỉnh ta có 20/60 đại biểu HĐND tỉnh là nữ, chiếm tỷ lệ 33,33%, tăng 2,3% so với nhiệm kỳ trước, trong đó có 1 đồng chí giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Ở cấp huyện có 144/394 đại biểu nữ, chiếm 36,55%, tăng 5,22% so với nhiệm kỳ trước. Cấp xã có 1.639/5020 đại biểu nữ, chiếm 32,65%, tăng 2,73% so với nhiệm kỳ trước. Trong đó có nhiều chị là Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND huyện, xã, thị trấn, trưởng các ban HĐND các cấp.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các nữ đại biểu đã tích cực tham gia vào mọi hoạt động của HĐND các cấp như: Tổ chức thành công các kỳ họp; xem xét, ban hành nhiều nghị quyết quan trọng; tham gia, đóng góp ý kiến vào việc quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT – XH, ANQP của địa phương. Trước mỗi kỳ họp, các nữ đại biểu HĐND các cấp đều dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu; khảo sát, thu thập thông tin liên quan đến nội dung kỳ họp. Tại kỳ họp tích cực tham gia thảo luận, chất vấn với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, mang tính phản biện sâu sắc, đề xuất được một số kiến nghị, giải pháp cụ thể, sát thực, giúp cho việc ban hành các Nghị quyết của HĐND cùng cấp đúng đắn, có tính khả thi.

Đặc biệt, nhiều đại biểu nữ với trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri đã trực tiếp chất vấn Chủ tịch và các thành viên của UBND các cấp về những hạn chế trong công tác lãnh đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ đối với những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm như: Hiệu quả các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, chất lượng các tuyến đường giao thông, tình trạng thiếu giáo viên, chất lượng giáo dục, ô nhiễm môi trường, nguyên nhân giải ngân nguồn vốn đầu tư đạt thấp; tình trạng ngập úng trên địa bàn Tp. Hà Giang… Đối với những câu hỏi chưa được trả lời thỏa đáng, các nữ đại biểu tiếp tục chất vấn và đưa ra các hình ảnh thực tế tại hiện trường mà đại biểu ghi lại được trong quá trình tiếp xúc cử tri và giám sát để trình chiếu tại hội trường, tăng tính thuyết phục.

Đại biểu Đặng Mùi Phin, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Bắc Quang, là một trong những đại biểu có tinh thần, trách nhiệm cao, thường xuyên tham gia chất vấn nhiều vấn đề cử tri quan tâm tại các kỳ họp của HĐND tỉnh. Tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVII vừa qua, đại biểu Đặng Mùi Phin đã chất vấn lãnh đạo các sở, ngành về nội dung: Nhà máy sản xuất bột sắn tại xã Tân Quang (Bắc Quang) gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn và ách tắc giao thông. Đề nghị ngành chức năng có giải pháp khắc phục. Đại biểu Đặng Mùi Phin cho biết: “Là cán bộ cấp cơ sở, được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, với tôi đó là vinh dự, niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao. Trong suốt nhiệm kỳ, tôi luôn nỗ lực, cố gắng học hỏi, trau dồi kiến thức, trình độ, năng lực, nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác; nghiêm túc lắng nghe ý kiến cử tri, sâu sát cơ sở để giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tại các kỳ họp, tôi nghiêm túc, thẳng thắn thảo luận, chất vấn các vấn đề mà cử tri quan tâm. Nhiều ý kiến sau đó đã được các cấp, ngành giải quyết dứt điểm, nhanh chóng”.

Đại biểu HĐND tỉnh Hầu Thị Phương, đơn vị huyện Mèo Vạc chia sẻ: “Được cử tri tin tưởng, giao phó trách nhiệm làm “cầu nối” gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của cử tri và người dân đến các cơ quan chức năng cao nhất của tỉnh; chúng tôi luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Trên địa bàn huyện Mèo Vạc, đời sống người dân còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số. Thảo luận về giải pháp phát triển KT - XH tại các kỳ họp, chúng tôi đều đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, đặc biệt các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em nghèo…”.

Bên cạnh đó, nữ đại biểu HĐND các cấp đã trực tiếp tham gia cùng HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề trên nhiều lĩnh vực, nhất là những vấn đề quan trọng về KT – XH, những vấn đề bức xúc, trực tiếp liên quan đến đời sống của nhân dân. Qua hoạt động giám sát, nữ đại biểu HĐND các cấp đã đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp phù hợp giúp cơ quan, đơn vị, địa phương được giám sát và các cơ quan, đơn vị liên quan khắc phục hạn chế; nâng cao trách nhiệm, hoạt động hiệu quả hơn. Sau giám sát, các đại biểu thường xuyên theo dõi, đôn đốc để các kiến nghị của HĐND được thực thi nghiêm túc. Các nữ đại biểu cũng tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, qua đó nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phối hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Chu Thị Ngọc Diệp cho biết: “Việc tăng tỷ lệ đại biểu nữ trong HĐND các cấp không chỉ thực hiện bình đẳng giới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước mà còn nhằm phát huy vai trò và sự đóng góp quan trọng của phụ nữ vào sự phát triển KT – XH. Nhiệm kỳ qua, các nữ đại biểu HĐND các cấp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm người đại biểu nhân dân, “nói cho cử tri nghe” và “lắng nghe cử tri nói”; đề xuất nhiều giải pháp quan trọng đối với sự phát triển KT – XH, ANQP ở địa phương, trong đó có nhiều chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Để đảm bảo tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo quy định; Hội LHPN tỉnh đang tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các hoạt động bầu cử; phối hợp với cơ quan trong bầu cử ở mỗi cấp dự kiến cơ cấu thành phần, số lượng phụ nữ trước khi tổ chức hội nghị hiệp thương; hỗ trợ nữ ứng cử đại biểu HĐND các cấp, tổ chức các lớp tập huấn cho ứng cử viên lần đầu về kỹ năng xây dựng và trình bày chương trình hành động trước cử tri; nâng cao trách nhiệm và niềm tin của cộng đồng đối với các nữ ứng cử viên. Vận động hội viên, phụ nữ trực tiếp đi bầu cử, sáng suốt lựa chọn ứng cử viên đủ tiêu chuẩn bầu vào HĐND các cấp…”.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN