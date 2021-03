Khánh thành công trình cầu Thượng Tân, huyện Bắc Mê

BHG - Sáng 21.3, UBND tỉnh tổ chức lễ khánh thành công trình cầu Thượng Tân (Bắc Mê). Dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và huyện Bắc Mê…

.

Các đại biểu dự lễ khánh thành

Dự án đầu tư xây dựng cầu qua sông Gâm đến xã Thượng Tân được phê duyệt tháng đầu tư tháng 10.2016, có tổng mức đầu tư trên 91,2 tỷ đồng, do BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư. Quy mô thiết kế gồm: Cầu treo qua sông dài 192m, bề rộng 4,48m; phần đường dẫn lên cầu dài gần 2,7km, đạt tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn loại A miền núi, có bề rộng nền đường 6m, mặt đường bê tông rộng 3,5m. Công trình do Công ty TNHH Thương mại và vận tải Đức Anh thi công. Dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án, phải điều chỉnh nhiều lần thiết kế công trình, nhưng với sự quyết liệt, hiệu quả và khắc phục những khó khăn, công trình cầu treo Thượng Tân đã hoàn thành, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tiến độ, chỉ tiêu kỹ thuật để đưa vào khai thác sử dụng.

Bà con nhân dân xã Thượng Tân biểu diễn văn nghệ tại lễ khánh thành

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, nhấn mạnh: Lễ khánh thành cầu Thượng Tân là một trong chuỗi sự kiện chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2021-2026. Là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội phát triển mới, tốt đẹp hơn, no ấm hơn cho bà con nhân dân xã Thượng Tân, huyện Bắc Mê nói riêng và đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang nói chung. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Cầu Thượng Tân đi vào hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; đáp ứng niềm mong mỏi khát khao nhiều năm của đồng bào nhân dân các dân tộc. Cùng với đó, tuyến đường từ QL34 đến trung tâm xã đã được tỉnh cho chủ trương đầu tư cải tạo vào cuối năm 2021, sẽ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận tải hàng hóa, mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội; góp phần giảm nghèo, từng bước sớm đưa xã Thượng Tân phát triển, trở thành xã Nông thôn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại lễ khánh thành

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương chủ đầu tư, các nhà thầu, các sở, ngành, UBND huyện Bắc Mê đã phối hợp chặt chẽ, tích cực trong quá trình xây dựng công trình; cảm ơn và biểu dương bà con nhân dân xã Thượng Tân đã ủng hộ bàn giao mặt bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai dự án. Đồng chí yêu cầu, để cầu treo Thượng Tân được sử dụng hiệu quả, lâu dài, chính quyền địa phương các cấp phối hợp với chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện dự án; tuyên truyền, vận động người dân chung tay, chung sức bảo vệ, chấp hành nội quy khai thác, sử dụng cầu; gìn giữ cây cầu như tài sản của chính gia đình mình; quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì công trình.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành và trải nghiệm cây cầu mới

Bà con nhân dân xã Thượng Tân chào mừng nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tới dự lễ khánh thành

Tin, ảnh: Duy Tuấn