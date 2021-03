Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi làm việc với Sở Nông nghiệp & PTNT

BHG - Ngày 20.3, đoàn công tác Tổng cục Thủy lợi do đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp &PTNT để nắm tình hình, hiện trạng công tác quản lý về lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đoàn công tác Tổng cục Thủy lợi làm việc với Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã đầu tư xây dựng 3.620 công trình tiểu thủy nông phục vụ nước tưới 36.681ha lúa 2 vụ và các loại cây ăn quả, rau màu, nuôi trồng thủy sản, khả năng tưới chắc đạt 95% diện tích gieo trồng. Hệ thống công trình thủy lợi đa phần được xây dựng từ lâu, mặc dù đã được nâng cấp sửa chữa, song qua nhiều năm khai thác sử dụng, đến nay đã hư hỏng và xuống cấp. Do đó hiệu suất tưới tiêu của các công trình rất thấp; hệ thống sông trục tưới tiêu và kênh mương nội đồng bị sạt, bồi lắng và bị lấn chiếm. Từ năm 2017 đến nay đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp 16 hồ. Kết quả kiểm tra, đánh giá các công trình hồ chứa về cơ bản đều đảm bảo an toàn sau mùa mưa lũ năm 2020. Đối với công tác nước sạch nông thôn, đến nay đã thực hiện được 59/60 công trình vệ sinh trạm y tế, với tổng mức đầu tư 14,9 tỷ đồng; hoàn thành 35/35 xã “Vệ sinh toàn xã” với các tiêu chí của chương trình, đạt 100% so với kế hoạch...

Tại buổi làm việc, đoàn công tác Tổng cục Thủy lợi đề nghị tỉnh Hà Giang cần quan tâm đến thiết kế xây dựng, chủ động sửa chữa và nâng cấp hồ chứa; thành lập đoàn kiểm tra thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình hồ chứa trước, trong và sau mùa mưa bão để đảm bảo an toàn. Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp tục hướng dẫn, kiện toàn nâng cao năng lực các tổ chức quản lý thủy lợi cơ sở. Về phía Tổng cục Thủy lợi sẽ xem xét, bố trí kinh phí cho tỉnh nâng cao, sửa chữa hồ chứa trong năm 2021 - 2022.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long cảm ơn Tổng cục Thủy lợi đã dành sự quan tâm hỗ trợ cho Hà Giang và đề nghị Tổng cục tiếp tục giúp đỡ tỉnh các phương án quản lý về lĩnh vực thủy lợi, an toàn hồ đập; quan tâm đến công tác hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực thủy lợi từ cấp tỉnh đến cơ sở nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ.

Tin, ảnh: Quỳnh Hương – Hồng Duyên (Đài PT- TH tỉnh)