WHO tiếp tục khẳng định vaccine của AstraZeneca an toàn

Ngày 19-3, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ủng hộ mạnh mẽ việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 của hãng AstraZeneca, đồng thời kêu gọi các quốc gia duy trì việc triển khai tiêm chủng sau khi xem xét các báo cáo về hiện tượng đông máu ghi nhận ở một số trường hợp được tiêm vaccine.

Bên trong một trung tâm tiêm chủng tại Bayonne, tây nam nước Pháp.

Sau khi các chuyên gia về an toàn vaccine của WHO không phát hiện sự gia tăng tình trạng đông máu liên quan đến việc tiêm vaccine AstraZeneca, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh "không có gì phải bàn cãi" về những lợi ích của việc tiêm loại vaccine này.

Phát biểu ý kiến trong một cuộc họp báo, ông Tedros nói: "Chúng tôi hiểu rằng mọi người có thể đã lo ngại về sự an toàn của vaccine Oxford-AstraZeneca... Câu hỏi đặt ra với bất kỳ loại dược phẩm hoặc vaccine nào là liệu nguy cơ sử dụng nó lớn hơn hay ít hơn nguy cơ mắc bệnh mà nó được dùng để phòng ngừa hoặc điều trị".

Ông nhấn mạnh thêm rằng: "Không có gì phải bàn cãi: Covid-19 là một căn bệnh chết người và vaccine Oxford-AstraZeneca có thể ngăn ngừa nó... Dữ liệu hiện có không cho thấy bất kỳ sự gia tăng nào về tình trạng đông máu sau khi tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Oxford-AstraZeneca". Người đứng đầu WHO kêu gọi các quốc gia tiếp tục sử dụng loại vaccine quan trọng này.

Trong khi đó, lãnh đạo Anh và Đức cũng lên tiếng trấn an người dân về vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca. Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 19-3 đã được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên của AstraZeneca và bảo đảm với người dân rằng mũi tiêm này là an toàn. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng cho biết bà đã sẵn sàng tiêm vaccine AstraZeneca nếu được đề nghị.

Cũng trong ngày 19-3, một số nước châu Âu, trong đó có Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Italy, CH Cyprus, Latvia và Litva, đã nối lại việc tiêm vaccine của AstraZeneca sau khi Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) khẳng định tính an toàn và hiệu quả của vaccine này.

Dưới đây là thống kê của Worldometers về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tính đến 8 giờ ngày 20-3 (giờ Việt Nam):

Thế giới: 122.868.369 ca mắc, 2.712.562 ca tử vong

Thống kê năm quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:

1. Mỹ: 30.424.062 ca mắc, 554.033 ca tử vong

2. Brazil: 11.877.009 ca mắc, 290.525 ca tử vong

3. Ấn Độ: 11.554.895 ca mắc, 159.594 ca tử vong

4. Nga: 4.437.938 ca mắc, 94.267 ca tử vong

5. Anh: 4.285.684 ca mắc, 126.026 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia ASEAN:

1. Indonesia: 1.450.132 ca mắc, 39.339 ca tử vong

2. Philippines: 648.066 ca mắc, 12.900 ca tử vong

3. Malaysia: 330.042 ca mắc, 1.225 ca tử vong

4. Myanmar: 142.212 ca mắc, 3.204 ca tử vong

5. Singapore: 60.167 ca mắc, 30 ca tử vong

6. Thái Lan: 27.594 ca mắc, 90 ca tử vong

7. Việt Nam: 2.571 ca mắc, 35 ca tử vong

8. Campuchia: 1.578 ca mắc, 02 ca tử vong

9. Brunei: 203 ca mắc, 03 ca tử vong

10. Lào: 49 ca mắc

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:

1. Châu Âu: 37.178.522 ca mắc, 872.771 ca tử vong

2. Bắc Mỹ: 34.973.138 ca mắc, 800.975 ca tử vong

3. Châu Á: 26.720.499 ca mắc, 414.618 ca tử vong

4. Nam Mỹ: 19.822.973 ca mắc, 513.369 ca tử vong

5. Châu Phi: 4.119.155 ca mắc, 109.700 ca tử vong

6. Châu Đại Dương: 53.361 ca mắc, 1.114 ca tử vong

