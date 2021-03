Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với BTV Huyện ủy Quang Bình

BHG - Chiều 5.3, các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Quang Bình về tình hình thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán; công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch xây dựng huyện NTM. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu kết luận buổi làm việc

Trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, huyện Quang Bình đã chỉ đạo các lực lượng, địa phương tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, kiểm tra, kiểm soát thị trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; đảm bảo an sinh xã hội gắn với các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 để nhân dân đón Tết an toàn, đầm ấm, vui tươi; hướng dẫn, vận động nhân dân sản xuất các loại cây trồng vụ Xuân đúng khung thời vụ; tổ chức thành công Tết trồng cây, phát động thực hiện Chương trình cải tạo vườn tạp; tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức chuẩn bị các điều kiện cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp, huyện đã tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV tới các chi, đảng bộ trực thuộc; tổ chức tuyên truyền tới đảng viên, nhân dân qua các cuộc họp thôn, chi bộ được 40 cuộc với trên 3.000 người tham dự; ban hành 11 kế hoạch, đề án, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và 28 văn bản triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Với mục tiêu đưa huyện đạt chuẩn NTM, huyện Quang Bình đã xây dựng và ban hành kế hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025, xây dựng Đề án huyện NTM trình tỉnh phê duyệt, phấn đấu đến năm 2024 100% các xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn NTM, năm 2025 huyện đạt chuẩn NTM với các giải pháp tập trung giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Quang Bình đề xuất tỉnh cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch tổng thể xây dựng trung tâm huyện lỵ Quang Bình, giai đoạn 2021 – 2030 gắn với quy hoạch huyện đạt chuẩn NTM; điều chỉnh mở rộng quy hoạch Cụm công nghiệp Tân Bắc; cho chủ trương đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng giao thông khu trung tâm huyện và công trình nhà làm việc của khối đoàn thể, công trình Nhà máy nước sạch cấp nước khu trung tâm huyện và một số xã lân cận…

Bí thư Huyện ủy Quang Bình Triệu Tài Phong báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian qua

Lãnh đạo các sở, ngành đề nghị huyện Quang Bình quyết tâm, quyết liệt triển khai chương trình cải tạo vườn tạp; tăng cường thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tạo chuỗi liên kết trong sản xuất; hoàn thiện quy hoạch tổng thể huyện NTM và khu trung tâm huyện lỵ phù hợp lộ trình phát triển; đánh giá tổng thể hạ tầng giao thông trên địa bàn, đồng thời quản lý tốt hạ tầng giao thông nông thôn; huy động, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực, nội lực trong dân và phát huy các phong trào thi đua trên địa bàn; thay đổi tư duy trong việc phối hợp, liên hệ với các địa phương lân cận để thúc đẩy phát triển; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ…

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Thanh tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cho rằng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 thể hiện quyết tâm cao khi xác định mục tiêu hoàn thành xây dựng huyện NTM trong nhiệm kỳ. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, huyện Quang Bình cần thực hiện bứt phá các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; chủ động thực hiện các nhiệm vụ, có sự ưu tiên từng công việc để tập trung chỉ đạo sâu, sát, cụ thể gắn với làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19; phát huy tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức, không để xảy ra tình trạng trì trệ công việc; thực hiện tốt công tác tuyên truyền và chuẩn bị các điều kiện cho cuộc bầu cử; khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải ngân các nguồn vốn; tập trung phát triển các mô hình kinh tế có tiềm năng, lợi thế gắn với Đề án OCOP; phát huy tối đa nội lực của địa phương, nhân dân trong xây dựng NTM; thường xuyên, chủ động làm việc với đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy phụ trách theo dõi, giám sát huyện…

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hoàng Hải Lý góp ý kiến phát triển lĩnh vực nông nghiệp huyện Quang Bình

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh bày tỏ sự vui mừng khi thấy khí thế quyết tâm của huyện trong những tháng đầu năm. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, với những nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong thời gian tới Quang Bình cần chọn các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khai thác lợi thế, tiềm năng với những giải pháp căn cơ nhất, không ngại khó để triển khai thực hiện. Với mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng huyện NTM, Quang Bình cần đánh giá kỹ thực trạng để có sự chỉ đạo theo phân kỳ, giai đoạn thực hiện từng nhiệm vụ; tích cực tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay từ sự huy động sức dân; tăng cường thu hút đầu tư vào các tiềm năng, lợi thế, gắn phát triển kinh tế với du lịch.

Phó văn phòng NTM tỉnh Nguyễn Đức Tính thông tin thêm về Đề án xây dựng huyện NTM Quang Bình

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Quang Bình tập trung hoàn thiện Đề án xây dựng huyện NTM với các giải pháp có lộ trình, kế hoạch thực tiễn; khẩn trương hoàn thành quy hoạch vùng huyện; lồng ghép các chương trình, đề án phát triển kinh tế trong thực hiện cải tạo vườn tạp, đồng thời huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; tập trung tuyên truyền định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới, các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, nắm bắt, giải quyết những vướng mắc, bức xúc ngay từ cơ sở; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ địa phương…

Tin, ảnh: Duy Tuấn