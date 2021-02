Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm, chúc Tết tại huyện Yên Minh

BHG - Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc – Xuân Tân Sửu 2021, sáng 5.2, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết tại huyện Yên Minh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà xã Thắng Mố.

Đến thăm, chúc Tết các xã Thắng Mố, Phú Lũng và Bạch Đích, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng vui mừng trước sự đổi thay tích cực của các địa phương này, diện mạo nông thôn ngày một khang trang, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao. Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã cần tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Lãnh, chỉ đạo đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết; quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên tinh thần tập trung, không chủ quan lơ là theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện Yên Minh, nhưng không hoang mang, bình tĩnh xử lý khi có tình huống xảy ra; chăm lo Tết cho nhân dân, rà soát các hộ nghèo, cận nghèo, các gia đình chính sách trên tinh thần không để người dân nào, hộ nào không có Tết; tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tới toàn thể nhân dân; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ huyện Yên Minh và của các xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà xã Phú Lũng.

Đến thăm Đồn Biên phòng Bạch Đích, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ những khó khăn của các chiến sĩ trong việc giữ gìn đảm bảo an ninh biên giới. Đồng thời, đề nghị hai Đồn biên phòng cần phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương bám nắm địa bàn, không để bị động trong mọi tình huống, xử lý linh hoạt những vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Thường xuyên tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới. Phối hợp với chính quyền các xã biên giới chăm lo cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ, tiết kiệm; đồng thời chống dịch hiệu quả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà xã Bạch Đích.

Đến thăm các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khu vực xã Phú Lũng và Bạch Đích, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng biên phòng, công an, y tế, dân quân tự vệ… đã không quản ngại khó khăn, kiên trì, bám trụ đường biên, mốc giới; đồng cam cộng khổ cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân ngày đêm kiểm soát thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cấp ủy, chính quyền các xã vùng biên cùng lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm bắt tình hình; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các chỉ thị của Chính phủ, của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà Đồn Biên phòng Bạch Đích.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đã tặng 25 suất quà cho các hộ nghèo tại xã Bạch Đích; Tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công tại xã Phú Lũng và Bạch Đích…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà 25 hộ nghèo xã Bạch Đích.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà gia đình chính sách xã Phú Lũng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm hỏi, tặng quà chốt kiểm dịch xã Bạch Đích.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ