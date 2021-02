BHG - Sáng 5.2, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH, HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội đặc thù của tỉnh; Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị

Đối với ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang: Về cơ cấu có 6 đại biểu, trong đó 4 đại biểu làm việc và cư trú tại địa phương, 2 đại biểu do T.Ư giới thiệu. Trong số 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, gồm có: 1 lãnh đạo chủ chốt tỉnh; 1 đại biểu chuyên trách; 1 đại biểu quân đội; 1 đại biểu do tỉnh hiệp thương, giới thiệu phù hợp với đặc thù địa phương. Về cơ cấu kết hợp do tỉnh giới thiệu, người dân tộc thiểu số giới thiệu ứng cử là 9 người, phụ nữ giới thiệu ứng cử 4 người, đại biểu trẻ tuổi 1 người, đại biểu tái cử 2 người. Phương án cơ cấu Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang gồm trưởng đoàn, phó trưởng đoàn chuyên trách, đại biểu kiêm nhiệm.

Các đại biểu biểu quyết, thống nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng các ĐBQH và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, số lượng 57 đại biểu; trong đó 29 đại biểu HĐND tỉnh tái cử; 28 đại biểu tham gia mới. Về giới tính có 17 đại biểu nữ, 40 đại biểu nam. Về độ tuổi, 3 đại biểu dưới 40 tuổi; 54 đại biểu đủ 40 tuổi trở lên. Về dân tộc, gồm 12 dân tộc, trong đó 31 đại biểu thuộc 11 dân tộc thiểu số, 26 đại biểu dân tộc Kinh; 2 đại biểu ngoài Đảng. Về cơ cấu ngành, lĩnh vực, 29 đại biểu ở cấp tỉnh; 3 đại biểu lực lượng vũ trang; 1 đại biểu doanh nghiệp, 24 đại biểu cấp cơ sở.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị, trên cơ sở văn bản dự kiến phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XV của tỉnh Hà Giang, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kết luận của BTV Tỉnh ủy thống nhất cho chủ trương về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Ủy ban Bầu cử tỉnh đã xác định phương hướng, cơ cấu, số lượng, thành phần ĐBQH và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026; các đại biểu thảo luận, thống nhất phương án về cơ cấu, thành phần, số lượng ĐBQH và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để hiệp thương, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và biểu quyết, thống nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng các ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tin, ảnh: AN GIANG