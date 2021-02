Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chúc Tết các đơn vị trên địa bàn xã Thanh Thủy

BHG - Chiều 4.2, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, chúc Tết các đơn vị trên địa bàn xã Thanh Thủy (Vị Xuyên). Cùng đi có Đại tá Lưu Đức Hùng, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; cấp ủy, chính quyền huyện Vị Xuyên và xã Thanh Thủy.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã đến thăm, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sỹ trực chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại Mốc 259, thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy. Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc Tết, tặng quà các Tổ, Trạm và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thuỷ; cấp ủy, chính quyền các xã biên giới Lao Chải, Xín Chải, Thanh Đức, Thanh Thuỷ, Minh Tân (Vị Xuyên); Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, Trạm Y tế xã, các lực lượng vũ trang; tặng quà gia đình ông Lương Xuân Nàm, hộ nghèo thôn Giang Nam và gia đình Thương binh Đặng Văn Điền, thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy.

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chúc các đơn vị, cấp ủy, chính quyền các xã và các gia đình đón Tết an toàn, vui tươi, đầm ấm; động viên cán bộ, chiến sỹ khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch. Đồng thời, đề nghị các địa phương quan tâm chăm lo Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn; tổ chức cho bà con đón Tết thực sự an toàn, đầm ấm. Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, mưa bão, gió lốc; siết chặt việc buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ; đảm bảo công tác tuyển quân. Các địa phương phân công cán bộ phụ trách đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn…

Tin, ảnh: KIM TIẾN