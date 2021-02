Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long làm việc tại Vị Xuyên

BHG - Ngày 4.2, đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Vị Xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long kết luận buổi làm việc.

Công tác chăm lo Tết, tặng quà, thăm hỏi các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo được huyện Vị Xuyên quan tâm thực hiện kịp thời. Đến thời điểm này, huyện đã trao hơn 3.200 suất quà cho các đối tượng; phát gạo cứu đói giáp hạt 479 hộ/2.156 khẩu, tương đương 32.340kg; hoàn thành 53 nhà ở theo Quyết định 1953 của tỉnh và từ huy động nguồn xã hội hóa; thực hiện kêu gọi, quyên góp Tết vì người nghèo được 739 triệu đồng; chi trả trợ cấp cho người có công hơn 3 tỷ đồng; do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện đã tạm dừng các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, tuyên truyền, khuyến cáo người dân tránh tụ tập đông người, chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh; cùng với tỉnh hỗ trợ kinh phí xây 6 chốt chặn kiên cố phòng, chống dịch tại các xã biên giới, thực hiện cách ly kịp thời các công dân đi từ vùng dịch và được Trung Quốc trao trả; công tác tuyển quân được chú trọng; công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp được triển khai sâu rộng tới các địa phương, huyện đã tiến hành hiệp thương lần 1, chỉ đạo các xã hoàn thành trước ngày 6.2…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long đề nghị huyện Vị Xuyên quan tâm lo Tết cho nhân dân đầy đủ, đúng chế độ; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là tuyến biên giới; tập trung công tác tuyển quân, có phương án dự phòng đảm bảo đúng, đủ quân số, chất lượng công dân đủ sức khỏe; có phương án giãn cách, đảm bảo đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong các sự kiện, hoạt động chính trị, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương; tổ chức thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu phòng chống dịch; đảm bảo cách ly theo quy định với những trường hợp công dân được Trung Quốc trao trả; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và an toàn giao thông trước, trong và sau Tết. Triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử, kiểm tra, giám sát ngay từ khâu lập kế hoạch, tổ chức hiệp thương, lựa chọn nhân sự...

Tin, ảnh: Quỳnh Anh