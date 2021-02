Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm, chúc Tết Huyện ủy Yên Minh

BHG - Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Tân Sửu, ngày 6.2, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy Yên Minh; kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 và chăm lo Tết cho nhân dân trên địa bàn huyện.

Bí thư Huyện ủy Yên Minh Ngô Xuân Nam báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH; công tác phòng, chống dịch và chăm lo Tết cho nhân dân…

Sau khi nghe đồng chí Ngô Xuân Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Minh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH; công tác phòng, chống dịch và chăm lo Tết cho nhân dân…, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng vui mừng, phấn khởi khi thấy cuộc sống của người dân của các xã như Thắng Mố, Phú Lũng, Bạch Đích, Na Khê đã có những đổi thay rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao và ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, chủ động của cấp ủy, chính quyền huyện Yên Minh trong lãnh chỉ đạo phát triển KT-XH; đặc biệt là công tác chăm lo Tết cho người dân, quyết liệt phòng chống dịch bệnh hiệu quả…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà Huyện ủy Yên Minh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Yên Minh cần tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm: Lãnh chỉ đạo đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết, đảm bảo nhân dân đón Tết an toàn, vui tươi, tiết kiệm; Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ huyện Yên Minh và của các xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất; Tuyên truyền đến nhân dân và lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết liệt phòng, chống dịch và chăm lo tết đủ đầy cho người dân trên tinh thần không chủ quan lơ là, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, không hoang mang, lo sợ, bình tĩnh xử lý khi có tình huống xảy ra; rà soát các hộ nghèo, cận nghèo, các gia đình chính sách, người có công không để người dân nào, hộ nào không có Tết; Ngay sau Tết, tổ chức cho nhân dân tham gia lao động sản xuất, đặc biệt là cải tạo vườn tạp, tạo sinh kế cho người dân; xây dựng biên giới, hòa bình, hữu nghị phát triển; Tổ chức thành công lễ giao – nhận quân năm 2021…

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ