Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thăm, tặng quà Đài PT-TH tỉnh và Trung đoàn 877

BHG - Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng 6.2, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh đã đến thăm Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và Trung đoàn 877 (Bộ CHQS tỉnh). Cùng đi có đồng chí Lại Tiến Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đỗ Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Đến thăm các đơn vị, sau khi nghe báo cáo tình hình phân công trực Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và thực hiện các nhiệm vụ trong dịp trước, trong và sau Tết, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả vượt qua khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid – 19, nhưng các đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 và chuẩn bị tốt các kế hoạch trực Tết. Với Đài PT – TH tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những cố gắng của Ban Giám đốc, đội ngũ phóng viên, kỹ thuật viên dù nhân lực không nhiều, trang thiết bị còn thiếu thốn nhưng các phóng viên đã thường xuyên lăn lộn ở cơ sở, thực hiện tốt các quy định và đạo đức của người làm báo, tuyên truyền, phát sóng kịp thời các chủ trương, đường lối lãnh đạo, kết quả thực hiện nhiệm vụ của tỉnh…

Giao nhiệm vụ cho Đài PT – TH tỉnh trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trước tình hình phức tạp của dịch Covid – 19, Đài cần tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, luôn tạo mọi điều kiện cho nhân dân đón Tết đầm ấm, yên vui nhưng phải gắn với phòng chống dịch hiệu quả; tuyên truyền về sự quyết liệt của các cấp, ngành của tỉnh với biện pháp mạnh để dập dịch và phòng dịch; người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid – 19 như hạn chế đi lại, tiếp xúc, đeo khẩu trang nơi công cộng và thực hiện đúng các quy định phòng chống dịch; trong dịp trước, trong và sau Tết cần tăng cường xây dựng các phóng sự đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo, những khó khăn, vất vả và trách nhiệm của các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng biên phòng, y tế, công an... trong phòng chống dịch. Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng Đài PT-TH tỉnh sẽ từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Với Trung đoàn 877, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và kết quả hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, nhất là phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định rất yên tâm, tin tưởng vào kế hoạch phân công trực Tết với 100% quân số và sự chủ động các biện pháp phòng, chống dịch cho cán bộ, chiến sĩ; các phương án sẵn sàng khi tỉnh chỉ đạo tham gia các hoạt động chống dịch và chuẩn bị các điều kiện đón tân binh năm 2021 của Trung đoàn. Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh chúc cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 877 đón Tết đầm ấm, vui tươi, tình cảm và an toàn để tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện tân binh trong năm 2021 và thực hiện tốt các nghị quyết của Quân khu, Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh.

