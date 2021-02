Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn chúc Tết Đảng bộ Công an tỉnh và Công ty Điện lực Hà Giang

BHG - Chiều 6.2 (tức 25 Tết), đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, chúc Tết Đảng bộ Công an tỉnh và Công ty Điện lực Hà Giang.

Lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo khái quát kế hoạch trực Tết Tân Sửu 2021.

Chúc Tết Đảng bộ Công an tỉnh, đồng chí Thào Hồng Sơn đánh giá cao những kết quả ngành Công an đạt được trong năm 2020, nhất là việc đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đại hội Đảng các cấp; lên kế hoạch bảo vệ, đảm bảo góp phần tổ chức thành công nhiều sự kiện, chương trình lớn của tỉnh. Đồng chí đề nghị: Từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Đảng bộ, Ban Giám đốc Công an tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt toàn lực lượng tăng cường kiểm tra, bám nắm cơ sở; siết chặt kỷ cương, nêu cao tinh thần tấn công trấn áp tội phạm; tổ chức nghiêm chế độ trực ban, trực chiến đấu, sẵn sàng ứng phó với các tình huống, vụ việc phức tạp có thể xảy ra. Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, cấp, ngành thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, quyết tâm đảm bảo an ninh trật tự để đồng bào vui Xuân, đón Tết bình yên và an toàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn chúc Tết Đảng bộ Công an tỉnh.

Đến thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Hà Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn thông tin khái quát những kết quả nổi bật của tỉnh trong năm qua, đồng thời khẳng định trong thành công đó có đóng góp lớn của ngành Điện lực Hà Giang. Chúc mừng thành tích của Công ty đạt được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, Công ty Điện lực Hà Giang sẽ tăng cường đầu tư, phát triển lưới điện, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển KT – XH của địa phương và nhu cầu sử dụng điện của các nhà đầu tư, khách hàng; quan tâm nâng cao đời sống cho cán bộ, nhân viên và người lao động…

Đồng chí Thào Hồng Sơn tặng quà Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Thào Hồng Sơn chúc Tết cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Hà Giang.

Đồng chí Thào Hồng Sơn tặng quà cho Công ty Điện lực Hà Giang.

Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC