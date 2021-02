Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn chúc Tết các xã biên giới và Đồn Biên phòng Thàng Tín

BHG - Ngày 5.2, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc Tết cấp ủy, chính quyền và nhân dân các xã biên giới: Thàng Tín, Pố Lồ, Thèn Chu Phìn và cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thàng Tín; Tổ công tác số 5 thuộc Đoàn kinh tế Quốc phòng 313 - Quân khu 2; thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì. Cùng đi có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh…

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc Tết cấp ủy, chính quyền các xã biên giới và chiến sỹ Đồn Biên phòng Thàng Tín.

Sau khi nghe lãnh đạo các xã, đơn vị báo cáo tình hình phát triển KT - XH, bảo vệ đường biên, mốc giới, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021; kế hoạch chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đồng chí Thào Hồng Sơn ghi nhận, biểu dương kết quả của các xã, đơn vị đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, các xã biên giới của huyện Hoàng Su Phì cần tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt nhiệm vụ: Đảm bảo 100% các hộ dân có Tết đầy đủ; chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 và đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông và phòng, chống cháy, nổ dịp trước, trong và sau Tết. Ngay sau Tết cần tổ chức cho nhân dân bắt tay vào sản xuất.

Đồng chí Thào Hồng Sơn và lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì tặng quà lãnh đạo các xã biên giới và Đồn Biên phòng Thàng Tín.

Đối với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thàng Tín và Tổ công tác số 5 Đoàn kinh tế Quốc phòng 313 cần phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau trong công việc, cùng phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các xã, phân cử cán bộ trực Tết đủ quân số, chủ động sẵn sàng trong mọi tình huống, nhất là không để công dân xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Đối với các hộ nghèo, gia đình chính sách cần nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tích cực tăng gia lao động, sản xuất, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế tại địa phương.

Đồng chí Thào Hồng Sơn tặng quà người cao tuổi xã Thàng Tín.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và đoàn công tác tặng quà, động viên lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tại Mốc 227, xã Thàng Tín.

Lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thàng Tín.

Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC