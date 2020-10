Giao ban 3 lực lượng: Quân sự, Công an, Biên phòng quý III năm 2020

BHG - Thực hiện Nghị định số 03 ngày 5.9.2019 của Chính phủ, chiều 2.10, ba lực lượng Bộ CHQS – Công an – Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức giao ban quý 3 năm 2020, đánh giá kết quả thực hiện trong quý, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Đoàn Kinh tế quốc phòng 313.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu kết luận buổi giao ban.

Trong quý 3 năm, ba lực lượng công an, quân sự, biên phòng đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định 03. Hoạt động phối hợp giữa các lực lượng được duy trì thường xuyên và đạt hiệu quả cao như: Tập trung trao đổi, xác minh tin về tình hình nội, ngoại biên, tình hình hoạt động của các lực lượng vũ trang phía đối diện có khả năng ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và đời sống KT – XH của nhân dân; phối hợp tốt trong công tác nắm tình hình tôn giáo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh Covid – 19; thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách; thăm hỏi tặng quà nhân ngày Thương binh liệt sĩ; tổ chức truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tìm kiếm trên tuyến biên giới; bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho gần 3.000 đối tượng; hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, tìm kiếm cứu nạn do thiên tai; tiếp tục phối hợp thực hiện rà phá bom mìn, vật liệu nổ trên tuyến biên giới… góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT – XH của địa phương.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lại Tiến Giang tham gia thảo luận tại buổi giao ban.

Tham gia thảo luận, 3 lực lượng tập trung vào các giải pháp phòng chống dịch Covid – 19 trên tuyến biên giới; khó khăn và những nỗ lực trong quản lý, xử lý người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới; công tác quản lý người nước ngoài làm việc, du lịch tại tỉnh; việc phối hợp xác minh thông tin công dân nhập cảnh trái phép vào địa bàn; phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ; triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; phối hợp thực hiện đợt cao điểm phòng chống buôn lậu trong thời gian giáp tết; hiệp đồng trong tuyển chọn công dân nhập ngũ... Các lực lượng cũng kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ kiên cố hóa các chốt phòng chống dịch trên tuyến biên giới và phòng làm việc, lưu trú cho Công an xã.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Vàng Đình Chiến tham gia thảo luận.

Kết luận buổi giao ban, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh cho rằng: Các lực lượng đã đoàn kết, hiệp đồng cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác. Tuy nhiên việc trao đổi thông tin 3 lực lượng có lúc chưa kịp thời, nhất là ở cấp cơ sở; tình hình công dân xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới vẫn chưa có biện pháp khắc phục hiệu quả...

Phó Giám đốc Công an tỉnh Hoàng Văn Mạnh tham gia thảo luận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 3 lực lượng: Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bổ sung công tác phối hợp giữa 3 lực lượng và với Đoàn Kinh tế quốc phòng 313; làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng, cảnh giác với các hoạt động của các thế lực thù địch, chủ động phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh, dịp Tết nguyên đán, không phát sinh điểm nóng; tăng cường phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm trên tuyến biên giới; làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ Quân sự, Công an nhân dân năm 2021; quản lý chặt chẽ công dân ra vào khu vực biên giới, xuất cảnh trái phép; tăng cường phối hợp phòng chống thiên tai, hỏa hoạn; tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ; tích cực phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương trong quản lý hoạt động kinh doanh có điều kiện, quản lý khách du lịch, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội...

Tin, ảnh: Duy Tuấn