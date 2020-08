Quyết tâm giữ vững ANTT phục vụ đắc lực sự phát triển KT - XH nơi địa đầu Tổ quốc

BHG - Nhiệm kỳ qua, với quyết tâm chính trị cao, khắc phục mọi khó khăn, tập trung thực hiện quyết liệt vào 2 khâu đột phá, 2 chương trình trọng tâm, Đảng bộ Công an tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng (XDLL), hoàn thành các mục tiêu chủ yếu đề ra, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (ATXH), phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển KT - XH và đối ngoại của địa phương. Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, nhiệm kỳ 2020 – 2025, lực lượng CAND tỉnh xác định nhiệm vụ đột phá là: “Xây dựng lực lượng Công an tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm: “Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong thực hiện các nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”; “Giữ vững an ninh biên giới; an ninh dân tộc, tôn giáo; an ninh nông thôn”; “Nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản và các mặt công tác công an cơ sở. Phấn đấu đạt 85% chỉ tiêu công tác nghiệp vụ cơ bản hằng năm”; “Kiềm chế tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, liên quan đến “tín dụng đen”. Tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác đảm bảo ANTT ở địa phương.

Công an tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, trấn áp, xử lý hiệu quả đối với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, không để hình thành băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa và đẩy lùi, giảm thiểu thấp nhất hậu quả của các tai, tệ nạn xã hội, nhất là tai nạn giao thông, cháy, nổ; bảo đảm an toàn hoạt động giam, giữ. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, bảo đảm chặt chẽ, ngăn ngừa sơ hở là nguyên nhân, hình thành vi phạm, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác dân vận và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong công tác bảo đảm ANTT, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, nhất là tại địa bàn cơ sở và trên tuyến biên giới.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao tặng nhà tình nghĩa tại huyện Xín Mần.

Xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; bảo đảm hiệu lực, phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy theo mô hình mới. Xây dựng đội ngũ đảng viên, CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ, năng lực đáp ứng tốt mọi yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là về công tác điều tra, ngoại ngữ, công nghệ thông tin; chú trọng xây dựng công an xã chính quy. Khơi dậy tính tự giác, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chấp hành kỷ cương, kỷ luật và thực hiện nhiệm vụ của CBCS; phòng ngừa, đẩy lùi tiêu cực, giảm tỷ lệ CBCS sai phạm. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm các điều kiện về hậu cần, kỹ thuật phục vụ tốt các mặt công tác, chiến đấu.

Để đạt được những mục tiêu trên, Đảng ủy Công an tỉnh đề ra những giải pháp trọng tâm; trong đó, tập trung vào các mặt công tác nghiệp vụ, XDLL. Đây là vấn đề then chốt để đáp ứng và hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu đã đề ra. Thực hiện tốt một số nội dung công tác trọng tâm sau:

Một là, bảo đảm ANCT, an ninh tư tưởng - văn hoá, an ninh kinh tế, an ninh mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước: Xây dựng các phương án, kế hoạch, triển khai đồng bộ các lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng. Tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, thực hiện nghiêm các quy định về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Tăng cường phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, và các loại tội phạm trên lĩnh vực an ninh kinh tế, an ninh mạng. Tăng cường phòng, chống khủng bố, không để lợi dụng gây rối, bạo loạn, gây mất ANTT; phối hợp tổ chức tốt công tác xây dựng khu vực phòng thủ các cấp trong nhiệm kỳ.

Hai là, giữ vững an ninh dân tộc, tôn giáo, không để các loại hình tín ngưỡng, hiện tượng tôn giáo tiêu cực thâm nhập vào địa bàn và các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây mất ANTT: Nắm chắc tình hình, chủ động thực hiện các chương trình, kế hoạch đảm bảo an ninh trong vùng dân tộc, tôn giáo. Đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật, các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, các tà đạo, đạo lạ. Củng cố, nâng cao hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, nhất là tại những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT trong vùng dân tộc, tôn giáo; giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp ngay tại cơ sở không để phát sinh “điểm nóng” về ANTT.

Ba là, đẩy mạnh phòng, chống, quyết liệt đấu tranh, trấn áp, xử lý các loại tội phạm, vi phạm pháp luật: Tham mưu tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp trên về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, đảm bảo TTATXH. Nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác hồ sơ nghiệp vụ. Tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và các chuyên đề công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm theo tuyến, lĩnh vực trọng điểm, nhất là các loại tội liên tuyến, liên địa bàn, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm xuyên quốc gia... Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan điều tra các cấp, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự.

Bốn là, bảo đảm chặt chẽ, ngăn ngừa sơ hở, loại bỏ thiếu sót, điều kiện hình thành vi phạm; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ: Thực hiện nghiêm túc các giải pháp về quản lý nhà nước về ANTT; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý cư trú; vận động, thu hồi tối đa vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong nhân dân. Tập trung nắm tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ công dân xuất cảnh trái phép lao động tự do, lấy chồng bất hợp pháp; tuyên truyền, vận động, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông và tăng cường các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Nâng cao chất lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chủ động lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó phòng, chống thiên tai và giải quyết các sự cố cháy, nổ xảy ra.

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính, rút ngắn thời gian, thủ tục, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt nhiệm vụ tư pháp trong CAND, nhất là các hoạt động giám định, quản lý giam giữ, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Củng cố, hoàn thiện cơ sở giam giữ, hệ thống kiểm soát an ninh trại tạm giam, nhà tạm giữ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Tham mưu thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Năm là, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia giữ vững ANTT tại cơ sở: Thực hiện các quy chế, nghị quyết, chương trình, kế hoạch liên tịch đã ký kết giữa công an với MTTQ và các tổ chức thành viên, thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Làm tốt công tác xây dựng, củng cố lực lượng chính trị cơ sở, công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp, tổ tự quản về ANTT; đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, bảo đảm an sinh xã hội.

Sáu là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào CAND thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Phổ biến, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; đa dạng hóa hình thức, xác định rõ nội dung trong giáo dục chính trị tư tưởng. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cấp. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo hướng phù hợp về hình thức, sâu sát, cụ thể, thiết thực về nội dung.

Bảy là, XDLL Công an Hà Giang vững mạnh, hướng về cơ sở: Sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ và quyết liệt thực hiện tinh giản biên chế. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực công tác của CBCS đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và việc chấp hành quy chế, quy trình công tác, điều lệnh CAND.

Tám là, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hậu cần – kỹ thuật, trang cấp kịp thời vật tư, trang thiết bị, phương tiện, đáp ứng và phục vụ kịp thời các công tác của lực lượng Công an toàn tỉnh…

Chín là, tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, XDLL; đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế về tuyên truyền pháp luật và phòng, chống tội phạm: Xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các ngành, các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt của lực lượng công an…

Mười là, phát huy vai trò xung kích của các đoàn thể, quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và các hoạt động, phong trào; xây dựng, củng cố tổ chức đoàn, hội ngày càng lớn mạnh...

Kế thừa những thành quả đã đạt được, mỗi đảng viên, CBCS trong toàn lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, phục vụ đắc lực cho sự phát triển KT-XH ở địa phương.

Đại tá Phan Huy Ngọc (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh)