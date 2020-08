Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đồng Văn lần thứ XXI

BHG - Sáng 14.8, Đảng bộ huyện Đồng Văn long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, nguyên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Đồng Văn qua các thời kỳ; 223 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 4.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Các đại biểu chào cờ tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đồng Văn phát huy truyền thống đoàn kết, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, ban hành các nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện. Kinh tế phát triển ổn định, duy trì tốc độ tăng trưởng khá; 38/39 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra. Du lịch, dịch vụ phát triển; nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành vùng rau chuyên canh, rau bắp cải, lê hàng hóa; chăn nuôi, nuôi ong lấy mật có sự phát triển. Thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng/người/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa 530 tỷ đồng, vượt 110% so với Nghị quyết; dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 150 tỷ đồng, tăng 141,6% so với đầu nhiệm kỳ. Kết cấu hạ tầng từng bước cải thiện; diện mạo đô thị, nông thôn khởi sắc. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiến bộ; chất lượng giáo dục – đào tạo được củng cố; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao; triển khai tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; giảm nghèo được triển khai đồng bô, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 6% trở lên; triển khai tốt Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo; an ninh trật tự ổn định, QP – AN được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới về nội dung, phương thức, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đại hội dành một phút mặc niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả Đảng bộ và nhân dân huyện Đồng Văn đạt được. Phó Bí thư Tỉnh ủy gợi mở một số nội dung thực hiện trong thời gian tới, như: Tập trung phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng du lịch đồng bộ, sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú và chuyên nghiệp; phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị hàng hóa và đặc sản chất lượng cao gắn với phát triển du lịch; coi trọng chất lượng, giữ vững thương hiệu các sản phẩm đã được công nhận OCOP và được cấp chỉ dẫn địa lý; thay đổi tư duy sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa. Tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng NTM phù hợp với điều kiện địa phương, trọng tâm là nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn; quan tâm tạo sinh kế cho nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị huyện Đồng Văn tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học; đổi mới công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch, thương mại, nông nghiệp chất lượng cao, phù hợp thực tiễn địa phương. Tăng cường củng cố QP – AN, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Quan tâm công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; làm tốt công tác cán bộ; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII); đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển” cho Đại hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị các đại biểu dự Đại hội trên tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, là trung tâm tập hợp, quy tụ sức mạnh đoàn kết để bầu vào BCH khóa mới và bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trong phiên buổi sáng ngày 14.8, Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện Đồng Văn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bí thư Huyện ủy Đồng Văn, Hoàng Văn Thịnh thông qua dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đồng Văn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội bầu BCH khóa mới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng BCH khóa mới ra mắt Đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của huyện Đồng Văn.

Tin, ảnh: KIM TIẾN - PHI ANH