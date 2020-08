BHG - Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đồng Văn khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, phóng viên (P/v) Báo Hà Giang có cuộc phỏng vấn đồng chí (Đ/c) Hoàng Văn Thịnh, Bí thư Huyện ủy về những thành tựu cũng như nỗ lực vượt khó, tạo bước phát triển mới của huyện “vùng lõi” Công viên Địa chất toàn cầu.

Lãnh đạo huyện kiểm tra kết quả nhân rộng diện tích cây Đương quy tại xã Phố Cáo. Ảnh: HOÀNG NGỌC

P/v: Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhiệm kỳ qua, huyện Đồng Văn thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đồng chí có thể khái quát một số kết quả nổi bật huyện đã đạt được?

Đ/c Hoàng Văn Thịnh: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Đồng Văn đã nỗ lực, sáng tạo triển khai các Nghị quyết của Đảng bộ khóa XX. Đặc biệt, trong quá trình triển khai nghị quyết được sự quan tâm thường xuyên, liên tục, sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành của tỉnh, nhờ đó, KT-XH của huyện có những chuyển biến tích cực. Các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, công tác triển khai các đề án được nghiêm túc, hiệu quả, sát với thực tế. Vì vậy, đến nay, kinh tế của huyện phát triển ổn định, duy trì tốc độ tăng trưởng khá và cao hơn so với cùng kỳ giai đoạn 2010-2015. Cả nhiệm kỳ hoàn thành 38/39 chỉ tiêu, trong đó, nhiều chỉ tiêu hoàn thành và vượt mục tiêu.

P/v: Đồng chí có thể cho biết, sau 5 năm triển khai nghị quyết, kinh tế của huyện có sự đổi thay như thế nào?

Đ/c Hoàng Văn Thịnh: Có thể khẳng định, đổi thay tích cực nhất trong nhiệm kỳ qua đó là sự phát triển bền vững về KT-XH, du lịch, xây dựng NTM và chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, đảm bảo an ninh lương thực. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 141,81 tỷ đồng, tăng 27,52% so nhiệm kỳ trước. Kết cấu hạ tầng cho phát triển KT-XH từng bước được cải thiện, diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. An sinh xã hội đảm bảo; công tác giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ. Tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm từ 6% trở lên. Xây dựng Nông thôn mới được triển khai quyết liệt, nhờ đó, diện mạo các thôn, xã có sự thay đổi rõ rệt; hiện có 5 xã hoàn thành 9 tiêu chí; 10 xã hoàn thành 10-14 tiêu chí; 2 xã hoàn thành trên 15 tiêu chí, tăng 2 xã so với năm 2015. Hoạt động du lịch có bước đột phá theo hướng bền vững, song song với duy trì, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc. Tổng lượng khách đến địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 đạt 1.792 nghìn lượt, vượt 402% so với giai đoạn 2011-2015. Từ đó đã tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân, từng bước trở thành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của huyện.

P/v: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là một trong những nhiệm vụ được thực hiện thành công nhất trong nhiệm kỳ qua. Vậy, Đồng Văn đã đạt được những kết quả nổi bật nào?

Đ/c Hoàng Văn Thịnh: Nhiệm kỳ 2015-2020, một trong những nhiệm vụ Đảng bộ huyện quan tâm hàng đầu đó là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đặc biệt là việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, chú trọng đào tạo cán bộ các cấp, phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hằng năm, công tác phát triển đảng viên được quan tâm cả về số lượng và chất lượng, đảng viên mới có trình độ chuyên môn ngày càng tăng. Trong nhiệm kỳ, kết nạp được 1.134 đảng viên, đạt 113,4% nghị quyết, nâng tổng số đảng viên lên 4.700. Ngoài ra, BCH Đảng bộ huyện còn chú trọng luân chuyển cán bộ từ huyện xuống cơ sở. Trong 5 năm qua, đã cử 2.300 lượt cán bộ, đảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị; luân chuyển cán bộ từ huyện xuống xã 16 đồng chí, từ xã lên huyện 7 đồng chí, từ xã này sang xã khác 18 đồng chí. Từ đó, từng bước củng cố, hoàn thiện bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp.

P/v: Từ những thành công trên, xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ đột phá của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ tới?

Đ/c Hoàng Văn Thịnh: Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Đồng Văn đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, quan tâm phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, HTX. Tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý phát triển đô thị. Đẩy mạnh thu hút đầu tư; tập trung phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao dân trí. Bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với phát huy giá trị Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn. Huyện xác định 2 khâu đột phá: Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại gắn với sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao,… nhằm xây dựng huyện Đồng Văn phát triển bền vững.

P/v: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

My Ly (Thực hiện)