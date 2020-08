Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quang Bình lần thứ IV

BHG - Sáng 10.8, Đảng bộ huyện Quang Bình long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Minh Nhất, nguyên ủy viên BCH T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Quang Bình qua các thời kỳ, cùng 286 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 6.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Các đại biểu tiến hành Lễ chào cờ tại Đại hội Đảng bộ huyện Quang Bình lần thứ IV.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Quang Bình đã đoàn kết nhất trí với quyết tâm chính trị cao, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, thực hiện thắng lợi 2 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá và 25/25 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong đó, 13/25 chỉ tiêu đạt và 12/25 chỉ tiêu vượt. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 32 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt 93,65 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu nhiệm kỳ. Chương trình xây dựng NTM có 7 xã và 54 thôn đạt chuẩn; hoàn thành Đề án quy tụ dân cư cho 423 hộ, về đích trước 1 năm so với kế hoạch. Các sản phẩm OCOP đa dạng, chất lượng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực hiện quyết liệt, thường xuyên, chất lượng hoạt động được nâng cao; QP – AN được giữ vững…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quang Bình lần thứ IV.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương kết quả Đảng bộ và nhân dân huyện Quang Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, Đảng bộ huyện tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo quản lý chặt chẽ quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai, khoáng sản, thủy điện, tài nguyên rừng và môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước. Khẩn trương xây dựng đề án, xác định cụ thể lộ trình, bước đi, nhu cầu, giải pháp huy động nguồn lực theo từng năm để tập trung lãnh đạo, phấn đấu trở thành huyện NTM vào năm 2025. Triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách lớn của tỉnh, phát huy lợi thế, xây dựng huyện thành vùng trọng điểm sản xuất, chế biến các sản phẩm nông, lâm nghiệp; tập trung công tác quy hoạch, xây dựng vùng sản xuất, vùng nguyên liệu, cải tạo vườn tạp, nhân rộng các mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi; thu hút đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ theo chuỗi giá trị; phát triển mạnh các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển” cho Đại hội.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý: Huyện cần huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; đầu tư nâng cấp, cải tạo, duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường huyện, xã; hoàn thiện hệ thống đường bê-tông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại; cải thiện môi trường kinh doanh; thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến sản phẩm nông, lâm sản; quản lý tốt hoạt động các nhà máy thủy điện. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chủ động triển khai hiệu quả chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở…

Bí thư Huyện ủy Quang Bình Triệu Tài Phong phát biểu tại Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội Đảng bộ huyện Quang Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trong phiên buổi sáng ngày 10.8, Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện Quang Bình khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Báo Hà Giang điện tử sẽ cập nhật đến bạn đọc các nội dung tiếp theo của Đại hội.

Đại hội tiến hành bầu BCH khóa mới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng BCH khóa mới ra mắt Đại hội.

Tin, ảnh: KIM TIẾN – PHI ANH