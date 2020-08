Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII

BHG - Ngày 16.8, Đảng bộ Công an tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện các ban xây dựng Đảng T.Ư phụ trách tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND – UBND tỉnh; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Bộ Công an; lãnh đạo một số sở, ngành và các huyện, thành phố; 187 đại biểu chính thức đại diện cho trên 1.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh.

Đại hội chào mừng các đại biểu tham dự

Sau 5 năm thực hiện, Đảng bộ Công an tỉnh với phương thức đổi mới, sâu sát, phù hợp với thực tiễn, đã có 17/21 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đề ra; các chỉ tiêu khác hoàn thành trên 70% Nghị quyết. Tổ chức bộ máy đổi mới, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công an xã chính quy từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở; đa số người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị và cấp phó người đứng đầu phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương; trình độ, năng lực của cán bộ, chiến sỹ được nâng lên; xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Tình hình an ninh trên tuyến biên giới, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh xã hội, an ninh mạng được giữ vững, ổn định. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, triển khai nhiều đợt cao điểm trấn áp, triệt phá nhiều tụ điểm tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội. Công tác quản lý cư trú, quản lý xuất - nhập cảnh, quản lý hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được tăng cường, chặt chẽ; tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm trên cả ba tiêu chí; công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh được phối hợp thực hiện chủ động, hiệu quả…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh ghi nhận, biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao quyết tâm, kết quả Đảng bộ Công an tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh thêm một số vấn đề Đảng bộ Công an tỉnh cần tập trung lãnh, chỉ đạo trong thời gian tới, như: Xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu đơn vị. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt là 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng Công an nhân dân. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân vào công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Công tác lãnh đạo, chỉ huy, tham mưu bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp. Thực hiện tốt quy chế phối hợp, chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, tham mưu kịp thời những chủ trương, quyết sách về bảo đảm an ninh, trật tự, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; tập trung tấn công, trấn áp tội phạm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Sáng tạo”.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục nắm tình hình, triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đảm bảo an ninh cơ sở; thường xuyên vận động, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh Quốc gia, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Ngay sau Đại hội, Đảng bộ Công an tỉnh cần kịp thời ban hành Chương trình hành động, kế hoạch công tác toàn khoá để lãnh, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; tiếp tục kiện toàn, xây dựng tổ chức bộ máy, hoàn thành đưa công an chính quy về xã, từng bước xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Đại tá Phan Huy Ngọc phát biểu tại Đại hội

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 18 đồng chí vào BCH Đảng bộ Công an tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ Công an tỉnh khóa XII đã bầu 5 đồng chí vào BTV Đảng ủy; bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và bầu 7 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh được tín nhiệm bầu Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Công an tỉnh khóa XII.

Đại hội đã phát huy tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Sáng tạo”, tập trung thảo luận, nhất trí thông qua 11 chỉ tiêu cụ thể và xác định đột phá về xây dựng lực lượng Công an bảo đảm tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám sát cơ sở; nâng cao trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy các cấp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao văn hóa ứng xử, vì nhân dân phục vụ. Xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong thực hiện các nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Giữ vững an ninh biên giới; an ninh dân tộc, tôn giáo; an ninh nông thôn. Nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản và các mặt công tác Công an cơ sở. Kiềm chế tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, liên quan đến “tín dụng đen”…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Chủ nhiệm Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra tỉnh Lê Quang Minh tặng hoa Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung, Nghị quyết Đại hội.

Tin, ảnh: KIM TIẾN – DUY TUẤN