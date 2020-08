BHG - Sáng 15.8, BCH Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị và công bố Quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện các ban xây dựng Đảng T.Ư theo dõi tỉnh; các đồng chí trong BTV, BCH Tỉnh ủy; lãnh đạo các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố.

Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Trước khi diễn ra hội nghị, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh công bố Quyết định số 2295-QĐNS/TW, ngày 12.8.2020 của Ban Bí thư T.Ư Đảng, chỉ định Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ủy viên BCH, BTV Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trao Quyết định chỉ định tham gia BCH, BTV Tỉnh ủy cho Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Đại tá Phan Huy Ngọc đã trải qua nhiều đơn vị, chức vụ và có nhiều kinh nghiệm công tác. Mong muốn, sau khi được Ban Bí thư T.Ư Đảng chuẩn y tham gia Ủy viên BCH, BTV Tỉnh ủy, đồng chí Phan Huy Ngọc tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể BCH, BTV Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo toàn diện, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng thời đoàn kết, thống nhất với Ban Giám đốc Công an tỉnh, tham mưu lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ QP – AN; bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp đảm bảo tốt tình hình xuất nhập cảnh, phòng chống dịch Covid-19 cũng như đảm bảo an toàn đại hội Đảng các cấp. Quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng Công an.

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Phan Huy Ngọc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí hứa tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng học tập, trau dồi nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, đóng góp nhiều hơn nữa vào công tác lãnh, chỉ đạo của BCH, BTV Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tin, ảnh: KIM TIẾN