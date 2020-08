Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

BHG - Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh hiện có 95 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), trong đó có 42 đảng bộ cơ sở và 53 chi bộ cơ sở với 4.667 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song các TCCSĐ, cán bộ, đảng viên đã nỗ lực phấn đấu, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về mọi mặt, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; sản xuất, kinh doanh được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, do vậy các cấp ủy không ngừng đổi mới phương thức, làm rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của đảng viên với chức trách, nhiệm vụ được giao; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành toàn diện trên các lĩnh vực, khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị. Bám sát chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đã xây dựng các chương trình hành động để triển khai sâu rộng với nhiều giải pháp như: Tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nội dung, giải pháp cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nâng cao trách nhiệm và chất lượng thực thi công vụ. Chỉ đạo đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo; công tác y tế và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm thực hiện tốt; chương trình xây dựng Nông thôn mới được triển khai đồng bộ, tích cực. Công nghiệp, thủ công nghiệp có sự tăng trưởng và phát triển khá, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân gần 12,7%/năm. Xóa đói, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Hoạt động du lịch có chuyển biến tích cực, kết cấu hạ tầng du lịch được quan tâm đầu tư. Đẩy mạnh, sắp xếp lại doanh nghiệp, đổi mới công nghệ, tổ chức lại sản xuất, nhất là tổ chức bộ máy quản lý, cơ cấu ngành nghề, sản phẩm, đầu tư; liên doanh, liên kết; tăng cường khai thác các nguồn lực. Tập trung lãnh đạo doanh nghiệp phát huy tính năng động sáng tạo, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tăng doanh thu và lợi nhuận, đảm bảo việc làm, thu nhập, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động, nộp thuế. Do vậy, doanh thu tăng bình quân hằng năm đạt 9%; 100% doanh nghiệp trong Khối thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế; lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước; thu nhập bình quân của người lao động đạt 10,4 triệu đồng/tháng; quyên góp, ủng hộ trên 174 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, bảo trợ xã hội được duy trì thường xuyên; chương trình hỗ trợ cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo các xã biên giới xây dựng nhà ở được triển khai thực hiện tốt; hiện đã hoàn thành trên 3.000 nhà... Công tác dân tộc, tôn giáo được chú trọng, các chính sách phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn luôn được quan tâm.

Trong xây dựng Đảng, Đảng bộ Khối đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hằng năm thực hiện tốt việc kiểm điểm gắn với tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII); Đảng ủy Khối và cơ quan tham mưu, giúp việc đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 03, 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc; thường xuyên quan tâm kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh với nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp. Qua đó, các TCCSĐ đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị, duy trì nề nếp sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ đảm bảo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng, từng bước nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, phát huy tập trung dân chủ; chú trọng nội dung sinh hoạt chuyên đề, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối. Công tác sắp xếp, kiện toàn các tổ chức Đảng được quan tâm, nhất là đối với các tổ chức Đảng trong các cơ quan, đơn vị có thay đổi cơ cấu, tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của BCH T.Ư lần thứ 6 (khóa XII), Đề án số 22-ĐA/TU ngày 08/02/2018 của BTV Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; việc thành lập mới, giải thể, sắp xếp, thay đổi mô hình tổ chức Đảng được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn. Sau khi sắp xếp, giúp cho hoạt động cấp ủy cơ sở hiệu quả hơn; công tác quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 được lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, chủ động. Công tác kết nạp đảng viên mới hằng năm đều tăng về số lượng và đảm bảo chất lượng. Các tổ chức Đảng thường xuyên bồi dưỡng, tạo nguồn đảng viên, nhiều TCCSĐ thực hiện vượt chỉ tiêu. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối kết nạp 835 đảng viên, chuyển Đảng chính thức 816 đảng viên; đề nghị trao Huy hiệu Đảng cho 149 đảng viên. Thường xuyên rà soát, sàng lọc đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp theo Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư T.Ư.

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động có nhiều đổi mới, thiết thực và hiệu quả. Các cấp ủy luôn quan tâm công tác giáo dục lý luận chính trị và tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội bảo đảm đúng chủ trương, kịp thời, sát thực tế… Tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) được thực hiện thường xuyên, trở thành nội dung quan trọng trong các kỳ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

Bên cạnh đó, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối đã tập trung đổi mới từ công tác lãnh đạo đến tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo hướng toàn diện, chất lượng, sâu sát cơ sở. Cấp ủy các cấp có nhiều giải pháp thiết thực trong lãnh, chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát phù hợp với đặc thù của từng loại hình TCCSĐ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 259 cuộc đối với 352 tổ chức Đảng và 36 đảng viên; giám sát 148 cuộc đối với 112 tổ chức Đảng và 59 đảng viên; thi hành kỷ luật 1 tổ chức Đảng và 74 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 39 đảng viên; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo. UBKT các cấp tiến hành kiểm tra 143 cuộc đối với 143 tổ chức Đảng và 9 đảng viên; giám sát 54 cuộc đối với 54 tổ chức Đảng và 5 đảng viên; thi hành kỷ luật 19 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức Đảng và 2 đảng viên. Ngoài ra, Đảng bộ Khối đã triển khai nghiêm túc, kịp thời các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các quy định về công khai tài chính, quản lý, sử dụng tài sản công, kê khai tài sản cá nhân, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, hội nghị, tiếp khách. Tăng cường đối thoại giữa cấp ủy, lãnh đạo cơ quan với cán bộ, đoàn viên, hội viên; chú trọng đầu tư trang thiết bị, ứng dụng CNTT vào hoạt động lãnh đạo, quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ. Từng bước đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hoá các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Có thể nói, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đánh dấu bước đổi mới quan trọng của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Sự đổi mới đó thể hiện trong các bước về nội dung hoạt động, hình thức triển khai để công tác xây dựng Đảng đạt hiệu quả trong các cơ quan nhà nước và trong doanh nghiệp, chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ. BTV Đảng ủy và cấp ủy cơ sở luôn duy trì sự đoàn kết, nêu cao tinh thần nêu gương của người đứng đầu, có ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt tự phê bình và phê bình gắn với nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên nắm tình hình cơ sở; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh, chỉ đạo, điều hành. Đây được coi là một trong những cuộc cách mạng quan trọng trong việc vượt qua những trở lực cả về nhận thức, tư tưởng và tổ chức thực hiện. Dân chủ ở cơ sở được mở rộng đã tạo ra sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng trong việc xây dựng hệ thống chính trị trong cơ quan, doanh nghiệp ngày càng vững mạnh. Thành quả của chặng đường 5 năm đã, đang và là tiền đề, hành trang tiếp thêm sức mạnh với một khí thế mới, xung lực mới cho toàn Đảng bộ, để mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động đoàn kết, tự tin với quyết tâm: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, TCCSĐ, đảng viên; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; đề cao trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu của người lãnh đạo, quản lý các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, cải thiện môi trường kinh doanh; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, phấn đấu vì Hà Giang phát triển, góp phần vào sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.

Trương Văn Thắng (Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ CQ-DN)