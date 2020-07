Tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên

BHG - * Hướng tới Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2020), sáng 10.7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, Ban liên lạc CCB toàn quốc mặt trận Vị Xuyên (Ban liên lạc) long trọng tổ chức lễ dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh anh dũng vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban liên lạc; Trung tướng Hoàng Châu Sơn, Phó trưởng Ban liên lạc; đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn CCB trong và ngoài tỉnh.

Đọc diễn văn tri ân, Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm bày tỏ trước hương hồn các Liệt sỹ niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn; những người bạn, người đồng đội, đồng chí và những người con của mọi miền đất nước đang an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Đồng thời, nhấn mạnh: Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc đã lùi xa, nhân dân ta đang được sống trong hòa bình để xây dựng đất nước, cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc. Biên giới được gìn giữ trọn vẹn trên tinh thần “Hòa bình – Hữu nghị - Hợp tác và Phát triển”. Đây cũng là mục đích chiến đấu, hy sinh của các anh cho Tổ quốc và nhân dân. Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm cũng bày tỏ: Các CCB hôm nay nguyện tiếp tục giữ vững phẩm chất bộ đội cụ Hồ, luôn xứng đáng với sự hy sinh của các Anh hùng liệt sỹ…

Tại buổi lễ, 12 cơ quan, doanh nghiệp, đoàn CCB trong và ngoài tỉnh đặt vòng hoa, dâng hương, tỏ lòng thành kính, biết ơn những người con ưu tú trên mọi miền đất nước đã dành trọn tuổi thanh xuân chiến đấu, hy sinh trong các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, sau Lễ dâng hương, Ban liên lạc và một số đơn vị đã đến thăm Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và tặng chăn ấm, gạo cho thầy, trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Thanh Thủy (xã Thanh Thủy – Vị Xuyên).

* Sáng 10.7, đoàn đại biểu Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tổ chức dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Tại đây, đoàn đã thành kính dâng hương, hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân trước sự hi sinh to lớn của các Anh hùng liệt sỹ. Đồng thời báo những kết quả mà cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh đã đạt được. Theo đó 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh ổn định, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân các dân tộc và LLVT tỉnh được cải thiện; Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tìm kiếm, quy tập được 34 hài cốt liệt sỹ… Cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nên quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Hoạt động dâng hương hướng tới Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2020) góp phần tri ân các Anh hùng liệt sỹ; đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta.

