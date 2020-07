Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Yên Minh lần thứ 28

BHG - Sáng 13.7, BCH Đảng bộ huyện Yên Minh khóa XVII tổ chức hội nghị lần thứ 28 (bất thường) triển khai các quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh; Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh...

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Khánh Lâm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh đã công bố các quyết định của BTV Tỉnh ủy về: Chỉ định đồng chí Nguyễn Khánh Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Minh thôi tham gia BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy Yên Minh, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020 để điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; chỉ định đồng chí Ngô Xuân Nam, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tham gia BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy Yên Minh và giữ chức Bí thư Huyện ủy Yên Minh, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trao Quyết định chỉ định đồng chí Ngô Xuân Nam giữ chức Bí thư Huyện ủy Yên Minh.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Công tác tổ chức cán bộ là việc làm thường xuyên của Đảng. Việc luân chuyển, điều động các đồng chí lần này nhằm kiện toàn nhân sự cho Đại hội Đảng bộ huyện và chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí đánh giá cao đồng chí Nguyễn Khánh Lâm trong thời gian giữ chức Bí thư Huyện ủy Yên Minh đã nỗ lực, cố gắng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ huyện, góp phần lãnh, chỉ đạo ổn định chính trị, phát triển KT - XH, đảm bảo QP – AN.

Bí thư Tỉnh ủy phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Khánh Lâm và Ngô Xuân Nam.

Đối với đồng chí Ngô Xuân Nam, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh khẳng định, đồng chí trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm về quản lý nhà nước, cũng như công tác Đảng. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đồng chí Ngô Xuân Nam sẽ cùng BCH, BTV Huyện ủy lãnh, chỉ đạo đưa huyện Yên Minh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát triển hơn nữa. Đồng chí Đặng Quốc Khánh yêu cầu BCH Đảng bộ huyện Yên Minh trong thời gian tới tiếp tục tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ đạo của T.Ư và của tỉnh trong phòng, chống dịch Covid – 19, vừa chống dịch vừa phát triển KT – XH; thống nhất, đoàn kết chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhất là việc lựa chọn nhân sự cho đại hội thực sự khách quan, chọn được những người có đức, có tài, có kinh nghiệm; tăng cường công tác tuyên truyền và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện và Đảng bộ tỉnh; đảm bảo QP – AN, nhất là an ninh nông thôn, không để xảy ra mất an ninh trật tự trong thời điểm diễn ra đại hội; tiếp tục nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trong năm 2020.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Khánh Lâm và đồng chí Ngô Xuân Nam cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Thường trực, BTV Tỉnh ủy. Các đồng chí hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Duy Tuấn