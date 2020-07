Đoàn công tác BCĐ T.Ư về phòng, chống thiên tai làm việc tại tỉnh Hà Giang

BHG - Ngày 22.7, đoàn công tác của BCĐ T.Ư về phòng, chống thiên tai (PCTT) do đồng chí Trần Quang Hoài, Tổng Cục trưởng Cục PCTT, Phó Trưởng ban BCĐ T.Ư về PCTT làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra và làm việc tại tỉnh Hà Giang. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT, tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh.

Đồng chí Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Cục PCTT - Phó Trưởng ban BCĐ T.Ư về PCTT phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Hà Giang, trong đêm 19.7 đến rạng sáng ngày 21.7 trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa to đến rất to, gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân tại các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Bắc Mê và thành phố Hà Giang. Cụ thể: Tính đến chiều 22.7 trên địa bàn toàn tỉnh đã có 5 người chết và 2 người bị thương. Có 2 nhà bị vùi lấp và cuốn trôi; 64 nhà bị sạt đổ; 2.800 nhà dân bị ngập úng nước tràn vào nhà; hơn 446 ha lúa mới cấy và hoa màu bị ngập úng; hơn 16 ha cây lâm nghiệp và cây chè bị thiệt hại; hơn 57 ha ao cá truyền thống bị thiệt hại; nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị sạt lở nghiêm trọng... Tổng thiệt hại về nhà, hạ tầng và sản xuất nông nghiệp ước 125 tỷ đồng; ước giá trị thiệt hai của hai nhà máy thủy điện Thái An là 350 tỷ đồng, nhà máy thủy điện Thuận Hòa là 20 tỷ đồng...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban BCĐ T.Ư về PCTT, Trần Quang Hoài chia sẻ với những khó khăn mà nhân dân Hà Giang đã trải qua do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, Hà Giang là địa phương nằm trong vùng thường xuyên phải gánh chịu những hậu quả trực tiếp từ thiên tai như bão, lũ, nên cần phải làm tốt công tác dự báo tình hình và có sự ưu tiên tập trung nguồn lực để đảm bảo cho công tác PCTT và TKCN, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện… Trước mắt, tỉnh cần tiếp tục tập trung cho công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai, khôi phục sản xuất, khôi phục giao thông để sớm ổn định cuộc sống cho người dân. Đặc biệt, cần rà soát ngay những điểm có nguy cơ mất an toàn cao để có phương án di dời cho các hộ dân sống xung quanh.

Đoàn kiểm tra khu vực sạt lở tại tuyến đường Ngọc Đường – Thuận Hòa – Tráng Kìm thuộc huyện Vị Xuyên đi Quản Bạ.

Ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của tỉnh để trình lên cấp trên có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Phó Trưởng ban BCĐ T.Ư về PCTT Trần Quang Hoài đề nghị tỉnh cần tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các thông tin dự báo trên các phương tiện thông tin đại chúng cho người dân; cần sớm có văn bản chính thức với số liệu cụ thể báo cáo Thủ tướng chính phủ để xem xét hỗ trợ; làm tốt công tác ứng trực phòng chống thiên tai...

Đoàn kiểm tra khu vực sạt lở tại khe suối thuộc Nhà máy Thủy điện Thái An.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nghiêm túc tiếp thu những ý kiến của đoàn công tác để chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh xây dựng phương án cụ thể, sát đúng, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác PCTT và TKCN trong thời gian tới. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ từ các bộ, ngành T.Ư để giúp cho người dân Hà Giang vượt qua mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống...

Trước khi có buổi làm việc với tỉnh, đồng chí Trần Quang Hoài, Tổng Cục trưởng Cục PCTT, Phó Trưởng ban BCĐ T.Ư về PCTT và đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại do thiên tai và làm việc tại huyện Vị Xuyên.

Tin, ảnh: VĂN QUÂN