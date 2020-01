Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Thàng Tín và Bản Máy

BHG - Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, ngày 16.1, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết các Đồn Biên phòng Thàng Tín và Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà Đồn Biên phòng Thàng Tín.

Đến thăm Đồn Biên phòng Thàng Tín và Bản Máy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ những khó khăn của các chiến sĩ trong việc giữ gìn đảm bảo an ninh biên giới. Đồng thời, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị hai Đồn biên phòng cần phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương bám nắm địa bàn, không để bị động trong mọi tình huống, xử lý linh hoạt những vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Thường xuyên tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới. Phối hợp với chính quyền các xã biên giới chăm lo cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ, tiết kiệm… Đối với chính quyền các xã Bản Máy, Thàng Tín, Thèn Chu Phìn, Pố Lồ, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các xã quan tâm chăm lo chu đáo cho nhân dân đón Tết, đặc biệt là các hộ nghèo, gia đình chính sách để không một hộ nào không có Tết. Tặng quà các hộ nghèo, Phó Bí thư Tỉnh ủy ân cần hỏi thăm tình hình nhân dân chuẩn bị đón Tết, đồng thời chúc các hộ có một năm mới nhiều sức khỏe, tích cực phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà Đồn Biên phòng Bản Máy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà các hộ nghèo xã Thàng Tín.

Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà các hộ nghèo xã Bản Máy.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ