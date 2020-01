Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết tại xã Thanh Thủy

BHG - Ngày 16.1, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc Tết các đơn vị thường trực Tết trên địa bàn xã Thanh Thủy (Vị Xuyên), gồm các lực lượng: Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy; Công an tỉnh; Hải Quan tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; xã Thanh Thủy; thăm một số gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Cùng đi có lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh; huyện Vị Xuyên.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

Tại các đơn vị, sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo nhanh tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và công tác thường trực, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn biểu dương những thành quả các cơ quan, đơn vị đạt được trong năm qua cũng như sự chuẩn bị chu đáo trong dịp Tết Canh Tý. Đối với các đơn vị lực lượng vũ trang và chức năng trên địa bàn xã Thanh Thủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm nay tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững cả trên tuyến biên giới và trong nội địa, tạo môi trường thuận lợi giúp tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH. Thành công đó là cố gắng chung của toàn tỉnh, trong đó giữ vai trò nòng cốt là lực lượng vũ trang và chức năng của tỉnh. Nhiệm vụ trước mắt các cán bộ, chiến sỹ đơn vị trực thuộc cần quan tâm lo cho nhân dân đón Tết, vui Xuân an toàn, vui vẻ. Trong đó quan tâm triển khai mạnh các giải pháp giữ gìn an ninh trật tự trên biên giới và nội địa.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh trên địa bàn xã Thanh Thủy.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, các đơn vị quản lý, phát triển kinh tế trên địa bàn xã Thanh Thủy cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, thân thiện đoàn kết với dân, nâng cao tính kỷ luật, ban hành nhiều nghị quyết, chuyên đề để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết… Với các chiến sỹ luôn nắm bắt tình hình tốt để ngăn chặt, xử lý mọi tình huống xảy ra. Ngăn chặn tình trạng đốt pháo và các vật liệu nổ trái phép. Phối hợp với các lực lượng chức năng ngăn chặn hoạt động buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng… Chia sẻ những khó khăn, vất vả với cán bộ, chiến sỹ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà và chúc cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên địa bàn xã Thanh Thủy đón năm mới sức khỏe, thành công.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 313.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc tết cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc tết cán bộ xã Thanh Thủy.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc Tết gia đình ông Triệu Văn Nguyên tại thôn Nậm Ngặt.

Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác bàn giao nhà cho gia đình ông Cháng Văn Cáo tại thôn Nậm Ngặt.

Tin, ảnh: Phi Anh