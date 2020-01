Công an tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020

BHG - Ngày 4.1, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai công tác năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại tá Hầu Văn Lý, Giám đốc Công an tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc.

Với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, năm 2019, lực lượng Công an Hà Giang sôi động với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, sát với tình hình thực tế của địa phương. Làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các chủ trương, kế hoạch, đề ra nhiều giải pháp, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo ANTT. Chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch, tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, địa phương; đặc biệt là mở đợt tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; các lễ hội, sự kiện chính trị trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Trong năm qua, phạm pháp hình sự xảy ra 637 vụ với 950 đối tượng; phát hiện, xử lý 30.447 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền nộp Kho bạc Nhà nước gần 10 tỷ đồng. Duy trì 465 mô hình tự quản đảm bảo ANTT theo Đề án của tỉnh và 2.118 tổ tự quản theo mô hình phòng, chống tội phạm. Hầu hết các mô hình, tổ tự quản được xây dựng theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT địa bàn. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, toàn lực lượng tiếp tục làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình địa bàn, phối hợp với các lực lượng vũ trang thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời tham mưu, xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn; tăng cường công tác đấu tranh triệt phá các hoạt động tội phạm có tổ chức; làm tốt công tác dân vận và xây dựng lực lượng, tập trung thực hiện Đề án đưa Công an chính quy về cơ sở hoàn thành trong quý I/2020; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; trước mắt tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT địa bàn trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, đại tá Hầu Văn Lý, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho 4 đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019 cấp cơ sở.

Nguyễn Lân