UBND tỉnh họp phiên tháng 12

BHG - Chiều 31.12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh diễn ra phiên họp tháng 12.2019 nhằm đánh giá tình hình phát triển KT-XH trong tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 1.2020 và xem xét, cho ý kiến vào tờ trình của các sở, ngành. Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ban ngành của tỉnh.

Phiên họp UBND tỉnh tháng 12.2019

Tháng 12.2019, tình hình KT-XH của tỉnh phát triển ổn định, các địa phương triển khai sản xuất vụ Đông trong điều kiện thuận lợi; công tác phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm được thực hiện hiệu quả. Chương trình xây dựng NTM được triển khai quyết liệt, đã tổ chức làm, mở mới, nâng cấp gần 130 km đường giao thông các loại; 5 xã đăng ký đạt chuẩn NTM đều đủ tiêu chuẩn và hiện đang tiến hành thủ tục để công bố. Có 11 doanh nghiệp và 15 đơn vị trực thuộc thành lập mới trong tháng với tổng vốn đăng ký 93 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch diễn ra sôi nổi; tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trong tháng đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu, trao đổi hàng hoá qua cửa khẩu trên địa bàn đạt trên 38 triệu USD, tăng trên 25% so với cùng kỳ. Lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội được quan tâm triển khai. Công tác xây dựng nhà ở cho các đối tượng được thực hiện khẩn trương, đã có trên 1.200 hộ được triển khai xây dựng nhà ở... Tuy nhiên, trong tháng 12 sản xuất công nghiệp của tỉnh sụt giảm so với tháng trước; chất lượng đường giao thông nông thôn có hiện tượng xuống cấp; công tác giải ngân một số nguồn vốn còn chậm; số hộ tái nghèo và phát sinh mới còn cao…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các sở, ngành đánh giá rõ, cụ thể hơn về kết quả đạt được năm 2019 và trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH đã được UBND tỉnh đề ra, quan tâm tập trung triển khai có hiệu quả. Chỉ đạo nhân dân chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ Đông. Thực hiện nghiêm các biện pháp nhằm khống chế, dập tắt dịch tả lợn châu Phi cũng như triển khai các giải pháp tái đàn. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm, đặc biệt là trong khai thác vật liệu thông thường. Tiếp tục thực hiện khám tuyển công dân nhập ngũ năm 2020. Các ngành cần phối kết hợp chặt chẽ nhằm duy trì chất lượng các sản phẩm đặc hữu của tỉnh, các lễ hội phục vụ du lịch, chuẩn bị hàng hóa phục vụ dịp Tết Nguyên đán; ngăn chặn tình trạng buôn bán pháo nổ. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn; đối với các nguồn vốn không kịp giải ngân, thanh toán, các chủ đầu tư nhanh chóng hoàn tất các thủ tục chuyển nguồn theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, định hướng đến năm 2045; quy hoạch chung đô thị Hà Giang; quy hoạch xây dựng vùng Bắc Quang và điều chỉnh quy hoạch chung 4 đô thị thuộc Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Chỉ đạo các doanh nghiệp chuẩn bị hàng hóa phục vụ công tác bình ổn giá cả thị trường trong dịp Tết Nguyên đán; gắn với việc kiểm tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi lưu thông, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng hoặc lợi dụng để nâng giá trong dịp lễ tết…

Tại phiên họp các đại biểu xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình: Báo cáo của Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh về kết quả rà soát, đánh giá thực trạng số lượng, chất lượng đội ngũ lãnh đạo quản lý, viên chức và người lao động thuộc ngành GD&ĐT; đội ngũ kế toán thuộc UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tờ trình của Sở TN&MT về ban hành Quyết định áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Tờ trình của Sở Khoa học và Công nghệ xin phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ... một số tờ trình quan trọng khác.

Tin, ảnh: Phi Anh