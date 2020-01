Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và 389 Quốc gia triển khai nhiệm vụ 2020

BHG - Chiều 2.1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BCĐ 138); BCĐ Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị. Các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng BCĐ 138 và 389; Đại tướng Tô Lâm, Bộ Trưởng Bộ Công an; Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công thương; Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên các Ban chỉ đạo.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Theo báo cáo của BCĐ 138 Chính phủ, năm 2019 hoạt động chỉ đạo, điều hành của BCĐ từ T.Ư đến địa phương đã đi vào nề nếp, công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các Bộ, ngành trong bảo đảm an ninh trật tự thực chất hơn. BCĐ đã chủ động nắm chắc tình hình, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhiều chính sách về phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Công tác phòng, chống tội phạm đạt được những thành tích nổi bật. Cụ thể, tội phạm về trật tự xã hội giảm 7,39%; nhiều loại tội phạm giảm mạnh như: Trộm cắp (giảm 9,6%), cướp giật tài sản (giảm 10,32%). Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 90,88%. Tỷ lệ điều tra khám phá đạt 81,93%, án rất nghiêm trọng đạt 93,86%, triệt phá 2.245 băng, nhóm tội phạm các loại. Phát hiện và điều tra khám phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy, môi trường… Nhiều vấn đề phức tạp về tội phạm đã được giải quyết tốt, tạo chuyển biến căn bản.

Đối với BCĐ 389 Quốc gia, năm qua đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Các Bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Thường trực BCĐ triển khai kế hoạch đồng bộ, quyết liệt, kết quả nhiều vụ việc vi phạm bị phát hiện, nhiều đối tượng bị xử lý. Thống kê sơ bộ 11 tháng đầu năm 2019, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý gần 197 nghìn vụ việc vi phạm, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2018, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 20 nghìn tỷ đồng, tăng gần 4% so với cùng kỳ, khởi tố 1.883 vụ với hơn 2.230 đối tượng… Công tác chỉ đạo, phối hợp trao đổi, xử lý thông tin vụ việc giữa Văn phòng Thường trực BCĐ với các Bộ, ngành, địa phương kịp thời và hiệu quả. Qua đó, góp phần cùng Chính phủ hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch KT – XH đã đề ra…

Tại Hội nghị, các Bộ, ngành và địa phương đã tập trung thảo luận những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở trong năm 2019; việc nâng cao công tác phối hợp giữa các thành viên của BCĐ… Đồng thời, đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm qua của 2 BCĐ. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra nhiều hạn chế cần khắc phục liên quan đến tình hình phát triển kinh tế, sức khỏe cộng đồng, an ninh trật tự… Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các BCĐ bám sát chỉ đạo của Chính phủ, tập trung sửa đổi thể chế, chính sách, đôn đốc các lực lượng thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao. Cơ quan Thường trực 2 BCĐ theo dõi, giám sát và kịp thời báo cáo với Chính phủ những vấn đề phát sinh trong khi thực hiện. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra công vụ, phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức. Làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, kịp thời phát hiện ngăn chặn có hiệu quả các tội phạm, nhất là ma túy, buôn bán người, gian lận thương mại… Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với quần chúng nhân dân và làm tốt công tác phối hợp, chia sẻ thông tin, nắm bắt tình hình giữa các lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, nêu cao vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Tích cực phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả, quyết liệt các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự, để nhân dân yên tâm và giữ vững bình yên đất nước.

