Dấu ấn xây dựng Đảng nơi cực Bắc Tổ quốc

BHG - Mỗi độ Xuân về, không gian lại vang âm hưởng ngọt ngào khúc ca mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới: “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng/ Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi”. Nói như vậy để thấy rằng, có được “mùa xuân tươi” ấy, cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở không ngừng đổi mới để xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ.

Trồng cam sành hàng hóa giúp nhiều đảng viên chi bộ thôn Giàn Thượng (xã Tiên Kiều – Bắc Quang) có cuộc sống khá giả.

Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng. Do vậy, BTV Tỉnh ủy đã ban hành nhiều quyết sách để xây dựng Đảng bộ tỉnh đoàn kết, thống nhất, vững về chính trị, tư tưởng, đạo đức, linh hoạt trong tổ chức bộ máy. Đồng thời, chú trọng công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng để giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Mặt khác, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân thông qua công tác dân vận và kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí… Cùng với đó, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được BTV Tỉnh ủy xác định là khâu then chốt trong xây dựng Đảng.

Đảng bộ tỉnh hiện có 11 Đảng bộ huyện, thành phố, 4 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; 817 tổ chức cơ sở đảng (gồm 317 đảng bộ cơ sở, 500 chi bộ cơ sở) và 3.629 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, với tổng số 68.999 đảng viên. Để củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, BTV Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án lãnh đạo, chỉ đạo… Trong đó, tập trung chỉ đạo hướng về cơ sở, lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ chính trị, giải quyết hiệu quả những vấn đề nổi cộm ngay từ cơ sở.

Củng cố tổ chức cơ sở đảng, tỉnh ta đã từng bước sắp xếp tổ chức Đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở. Sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất, chuyển giao các tổ chức cơ sở đảng cho phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của từng ngành, cơ quan, đơn vị và theo địa bàn như: Chuyển giao Đảng bộ Đoàn kinh tế Quốc phòng 313 về Đảng bộ Quân khu 2; chuyển giao Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh (thuộc Đảng bộ thành phố Hà Giang) về trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; chuyển giao 23 tổ chức cơ sở đảng, 19 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở của Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh về các Đảng bộ huyện, thành phố. Cùng với đó, các Huyện ủy, Thành ủy hợp nhất, sáp nhập một số tổ chức cơ sở Đảng do thực hiện hợp nhất, sáp nhập một số cơ quan, đơn vị sự nghiệp cấp huyện...

Tiếp tục củng cố tổ chức cơ sở đảng; từ năm 2014, thực hiện quyết sách của BTV Tỉnh ủy, cấp ủy huyện Bắc Quang đã thí điểm thành lập 4 Đảng bộ cơ sở khối cơ quan, gồm: Khối Đảng – Đoàn thể, Kinh tế, Văn hóa - Xã hội và Nội chính trực thuộc Huyện ủy Bắc Quang. Qua thực tiễn hoạt động, các Đảng bộ khối đã chứng minh tính tiên phong trong thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng theo Điều lệ Đảng; giảm đầu mối số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy; tạo sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, đồng bộ, thống nhất của Thường trực Huyện ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị có sự tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực.

Cùng với kết quả trên, để đảng viên luôn xứng vai trò, xứ mệnh “là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam”; công tác kết nạp Đảng được các cấp ủy trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Trong đó, tập trung phát triển đảng viên đa dạng về đối tượng, như: Đoàn viên, thanh niên, người hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương; cán bộ, công chức, viên chức, dân quân tự vệ, dự bị động viên, công an viên; người lao động, sinh viên, dân tộc ít người, nữ giới. Chỉ riêng giai đoạn từ 2016 đến nay, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 8.843 đảng viên; chất lượng đảng viên mới kết nạp từng bước được nâng lên, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn khác của T.Ư. Bên cạnh đó, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên có nhiều đổi mới, từng bước khắc phục tình trạng thành tích, hình thức, nể nang. Nhiều tổ chức cơ sở đảng thẳng thắn chỉ rõ khuyết điểm, hạn chế và đề ra được phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp khắc phục gắn với xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Hà Giang hôm nay đã, đang khẳng định thành trì vững mạnh nơi biên cương Tổ quốc; từng bước thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn và tiến nhanh trên lộ trình phát triển. Để có được kết quả này, Đảng bộ tỉnh không ngừng đổi mới để xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ. Và đó cũng là khi “ý Đảng” đến với “lòng dân” để có những “mùa xuân tươi” đúng như nhạc sỹ Phạm Tuyên ca ngợi: “Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá/ Khi lý tưởng Đảng rực sáng trong tim chúng ta”.

