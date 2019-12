Tuần hàng cam Sành, các sản phẩm OCOP, tiêu biểu của tỉnh tại Big C Thăng Long

BHG - Tối 24.12, UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với Tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức “Tuần hàng cam Sành, các sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hà Giang năm 2019” tại khuôn viên Trung tâm thương mại Big C Thăng Long (thành phố Hà Nội). Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam; đại diện các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ Công thương; Bộ Y tế, Hội Nông dân Việt Nam; Tập đoàn Central Retail; Sở Công thương thành phố Hà Nội; các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến và các đại biểu cắt băng khai trương chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh: Tỉnh Hà Giang được thiên nhiên ưu đãi cho môi trường trong lành, khí hậu thổ nhưỡng phù hợp để phát triển các loại đặc sản như: Cam Sành, chè Shan tuyết, mật ong Bạc hà... Nhiều sản phẩm đã được cấp chỉ dẫn địa lý; chứng nhận Danh hiệu vàng “món ngon tinh hoa ẩm thực Việt”. Đây là những minh chứng rõ nét nhất cho những sản phẩm nông sản Hà Giang với các tiêu chí: Sản phẩm sạch, sản phẩm an toàn, sản phẩm VietGap, sản phẩm hữu cơ, đậm chất thiên nhiên. Tuy nhiên, do điều kiện địa lý, giao thông đi lại khó khăn, cơ hội tiếp cận với thị trường lớn của nông sản Hà Giang vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, việc tiêu thụ ở Big C Thăng Long sẽ là cơ hội để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm địa phương đến với người tiêu dùng trong nước.

Đại diện Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công thương Hà Giang và Big C Thăng Long ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến và các đại biểu đã cắt băng khai trương “Tuần hàng cam Sành, các sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh năm 2019”. Bên cạnh đó, đại diện Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công thương, Sở Công thương và Big C Thăng Long tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm đặc sản của các HTX của tỉnh Hà Giang tại hệ thống siêu thị Big C của Tập đoàn Central Retail. Sau lễ cắt băng khai trương, các đại biểu đã đi tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm.

Các đại biểu thăm quan gian hàng trưng bày sản phẩm.

“Tuần hàng cam Sành, các sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Hà Giang năm 2019” tại Big C Thăng Long diễn ra từ ngày 24 – 29.12, với quy mô 24 gian hàng trưng bày tất cả các sản phẩm đặc trưng của Hà Giang, phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tại thủ đô Hà Nội.

Đặc sản cam Hà Giang được bày bán trong Big C Thăng Long.

Tin, ảnh: Văn Long