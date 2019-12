Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp năm 2019

BHG - Chiều 23.12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 ngành NN&PTNT. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Vinh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hà Giang.

Năm 2019, nông nghiệp nước ta vẫn duy trì được đà tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; theo đó, ước tính tốc độ tăng GDP toàn ngành đạt khoảng 2,2%; tỷ lệ xã đạt chuẩn Nông thôn mới đạt 54%; tỷ lệ che phủ rừng 41,85%. Đây cũng là năm xuất khẩu nông sản đối mặt với nhiều thách thức như: Tác động từ chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn làm cho sản xuất, xuất nhập khẩu nông sản chủ lực luôn đứng trước những rủi ro; nhiều quy định mới về truy xuất nguồn gốc, xuất xứ, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ngày càng cao hơn; các mặt hàng nông sản giảm giá từ 10-15%... Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 41,3 tỷ USD, tăng trên 3% so với năm 2018. Thặng dư thương mại toàn ngành ước đạt kỷ lục 10,4 tỷ USD, tăng trên 19% so với năm 2018. Cả nước tiếp tục duy trì 8 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó có 4 mặt hàng trên 3 tỷ USD là gỗ và sản phẩm gỗ (đứng đầu với trên 11 tỷ USD); tôm, rau, hạt điều. Những kết quả trên đã khẳng định chuyển đổi cơ cấu ngành đã phát huy hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Cơ cấu sản xuất tiếp tục được điều chỉnh theo hướng chuyển từ mục tiêu số lượng sang chất lượng và giá trị gia tăng; chuyển từ sản xuất quy mô nhỏ lẻ, phân khúc sang quy mô lớn, khép kín theo chuỗi giá trị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương nỗ lực của ngành NN&PTNT, các địa phương, bà con nông dân, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đã tham gia phát triển nông nghiệp Việt Nam đạt những thắng lợi khá toàn diện trong năm 2019. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Thủ tướng cho rằng hiện ngành Nông nghiệp đang đứng trước 3 thách thức lớn là: Cạnh tranh quyết liệt trong thương mại toàn cầu, trong đó xu hướng chiến tranh thương mại có nhiều diễn biến phức tạp, kể cả với sản phẩm nông nghiệp; tình hình dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi; biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan. Nhưng vẫn có nhiều thời cơ cho nông nghiệp Việt Nam khi nhiều thị trường lớn mở cửa cho nông sản Việt. Bộ NN&PTNT cần phối hợp tốt với các bộ, ngành để tìm thị trường, tìm nguồn vốn phát triển nông nghiệp. Trong đó, ủng hộ thị trường xuất khẩu chính ngạch thay cho xuất khẩu tiểu ngạch có quá nhiều vấn đề, rủi ro.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Kết quả đạt được và những kinh nghiệm rút ra trong năm 2019 là cơ sở đặt ra tầm nhìn phát triển cho ngành Nông nghiệp trong năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Các địa phương cần tạo được động lực mới, khí thế mới; không để tư duy cũ tiếp tục tồn tại trong tái cơ cấu nông nghiệp.

