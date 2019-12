Triển khai kế hoạch năm 2020 của các đơn vị khối kinh tế

BHG - Sáng 26.12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020 của các đơn vị thuộc khối kinh tế. Tham dự có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố.

Hội nghị triển khai kế hoạch

Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của tỉnh, hoạt động của các đơn vị của khối kinh tế ngành đã đổi mới, tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm, các khâu đột phá. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp cả năm tăng 7,23% so với năm trước; trong đó, ngành sản xuất phân phối điện nước đóng vai trò chủ chốt và là động lực dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành với mức tăng 11,44%. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành cả năm ước thực hiện trên 6.001 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ được sử dụng điện từ các nguồn đạt 92,3%; có 165 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng; tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 91%; chất thải rắn đô thị được thu gom đạt 94%. Về thương mại, dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt gần 11.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước đạt 320 triệu USD. Đến nay, tỉnh cơ bản giải quyết các điểm nghẽn về giao thông; một số công trình hạ tầng giao thông quan trọng tiếp tục được lập các thủ tục đầu tư; việc bảo trì đường bộ, quản lý chất lượng công trình được thực hiện thường xuyên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khai thác, chế biến khoảng sản; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tại các khu, cụm công nghiệp; thu hút đầu tư đối với lĩnh vực chế biến nông, lâm sản, phát triển hạ tầng cửa khẩu và dịch vụ thương mại; đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh khẳng định: Khối kinh tế ngành có vai trò rất quan trọng trong phát triển KT - XH, tuy nhiên, ngoài kết quả đạt được còn những vấn đề chưa triệt để, nhất là việc quản lý chất lượng các công trình xây dựng, khai thác khoáng sản trái phép, quản lý san ủi mặt bằng và cải cách hành chính. Do đó, các sở, ngành cần rà soát các nội dung thuộc lĩnh vực và chủ động xây dựng các giải pháp tham mưu cho tỉnh để quản lý chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả các lĩnh vực kinh tế. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý tồn đọng kéo dài, đặc biệt là đối với các dự án đầu tư về giao thông, thủy điện, các khu, cụm công nghiệp, nhằm đẩy nhanh quá trình triển khai thực hiện, đáp ứng nhu cầu phát triển KT - XH, QP - AN và an sinh xã hội. Cùng với đó, các sở, ngành tham mưu cho tỉnh đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng thương mại và đảm bảo các kế hoạch năm 2020 được thực hiện khách quan, công tâm, tạo lòng tin cho nhân dân.

Tin, ảnh: MỘC LAN