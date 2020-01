U23 Việt Nam nhận quyền lợi hơn cả Thái Lan, Nhật Bản ở VCK U23 châu Á 2020

So với các đội ở 3 bảng A, B, C như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc thì 4 đội ở bảng D sẽ được quyền thay đổi danh sách nhân sự lần cuối tham dự VCK U23 châu Á 2020 muộn hơn. Với U23 Việt Nam, ông Park sẽ được phép chốt danh sách muộn nhất là vào lúc 11h15 ngày 10/1.

Ngay sau khi một bản danh sách nhân sự liên quan đến U23 Việt Nam được AFC đăng tải, rất nhiều ý kiến bày tỏ sự lo lắng vì khi trung vệ Trần Đình Trọng vắng mặt. Để diễn giải về bản danh sách này, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã đưa ra thông tin chi tiết. Cụ thể, theo quy định của Điều lệ giải, 10 ngày trước VCK U23 châu Á 2020, các đội phải gửi danh sách gồm tối đa 23 cầu thủ cho AFC để kịp triển khai các thủ tục liên quan đến công tác tổ chức.

Bản danh sách này đồng thời cũng đã được đăng tải trên website của AFC, trong đó danh sách đăng ký 23 cầu thủ của U23 Việt Nam không có tên của Trần Đình Trọng và Nhâm Mạnh Dũng. Đây là điều không có nhiều bất ngờ bởi tại thời điểm gửi danh sách cho AFC, Ban huấn luyện đã căn cứ vào tình trạng sức khỏe cũng như phong độ của các cầu thủ để lựa chọn.

Đình Trọng mới trở lại tập luyện sau thời gian dài bị chấn thương nên bất lợi hơn so với các cầu thủ chơi ở cùng vị trí trong khi Mạnh Dũng là cầu thủ trẻ đang được theo dõi, bồi dưỡng cho tương lai.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa là Đình Trọng và Mạnh Dũng nằm ngoài cuộc đua chiếm vị trí chính thức tham dự VCK U23 châu Á 2020 bởi thời hạn muộn nhất cho phép các đội thay thế cầu thủ là 6 tiếng trước trận đấu đầu tiên.

Như vậy, từ nay đến lúc 11h15 ngày 10/1, nhân sự của U23 Việt Nam hoàn toàn có thể có sự điều chỉnh để đảm bảo những gương mặt có phong độ cao nhất cũng như phù hợp nhất với lối chơi của U23 Việt Nam sẽ được góp mặt. Cơ hội vẫn đang rộng mở cho tất cả.

Điều đó cũng có nghĩa rằng, so với các đội ở bảng A, B, C như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc thì U23 Việt Nam nói riêng và cả 4 đội của bảng D nói chung có lợi thế hơn. Bởi những đội này được phép có sự điều chỉnh nhân sự muộn hơn so với các đội khác từ 1-2 ngày.

