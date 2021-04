Việt Nam kêu gọi thúc đẩy giải pháp hòa bình cho vấn đề Abyei

Các nước thành viên Hội đồng bảo an đánh giá cao việc quan hệ giữa Sudan và Nam Sudan tiếp tục được cải thiện song chia sẻ quan ngại về những diễn biến gần đây về tình hình an ninh và nhân đạo tại Abyei. Các nước kêu gọi Sudan và Nam Sudan sớm tìm giải pháp hòa bình cho vấn đề Abyei và khẳng định lại sự ủng hộ đối với các hoạt động của Phái bộ An ninh Lâm thời của LHQ tại khu vực này (UNISFA) và của Đặc phái viên. Đại diện Sudan và Nam Sudan khẳng định cam kết của Chính phủ hai nước này trong hợp tác với UNISFA, nhấn mạnh các nỗ lực gần đây của hai nước trong thúc đẩy đối thoại để giải quyết vấn đề Abyei một cách hòa bình. Đại diện Ethiopia khẳng định với tư cách là nước góp quân lớn nhất cho UNISFA, Ethiopia sẽ tiếp tục đóng góp để Phái bộ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đại sứ Đặng Đình Quý

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ hoan nghênh một số tiến triển tích cực ở Nam Sudan và Sudan và các tiến triển trong quan hệ hai nước kể từ đầu năm 2021 đến nay và kêu gọi Chính phủ Sudan và Nam Sudan tận dụng đà tích cực trong quan hệ hai nước để sớm giải quyết vấn đề liên quan đến Abyei thông qua các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ.

Đại sứ chia sẻ quan ngại về tình hình an ninh, nhân đạo ở Abyei và các cuộc tấn công nhắm vào UNISFA, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn cho lực lượng của UNISFA và kêu gọi Chính phủ Sudan và Nam Sudan tạo điều kiện để Phái bộ có thể thực thi đầy đủ nhiệm vụ cũng như thành lập các thể chế chung phù hợp với các Nghị quyết liên quan của HĐBA.

Đại sứ Đặng Đình Quý cũng đánh giá cao các nỗ lực của LHQ, các tổ chức và các nước khu vực trong hỗ trợ Sudan và Nam Sudan giải quyết vấn đề Abyei một cách hòa bình, đồng thời hoan nghênh các nỗ lực của UNISFA và Cơ quan LHQ về hành động bom mìn (UNMAS) trong xử lý các thách thức về nhân đạo, trong đó có các thách thức liên quan đến bom mìn tại Abyei./.