Khởi tố và bắt tạm giam bị can để điều tra về tội cố ý gây thương tích

BHG - Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vị Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Bế Văn Sơn, sinh năm 1978, trú tại tổ 18, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên để điều tra về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản 3, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bế Văn Sơn.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 13.11, tại thôn Đức Thành, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, do mâu thuẫn cá nhân với anh Đinh Đức Tuấn, sinh năm 1980, trú tại tổ 17, thị trấn Vị Xuyên, Bế Văn Sơn đã dùng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát vào vùng bụng và lưng của anh Tuấn làm nạn nhân bị thương tích nặng với tỉ lệ tổn thương cơ thể là 36%. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Lý Đức (Công an huyện Vị Xuyên)