Bắt giữ 4 đối tượng đánh bạc tại thị trấn Nông trường Việt Lâm, Vị Xuyên

BHG - Theo thông tin từ Công an huyện Vị Xuyên, vào hồi 1 giờ 45 ngày 25.12, Công an huyện Vị Xuyên phát hiện và bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi tú lơ khơ ba cây tại tổ 2 thị trấn Nông trường Việt Lâm, Vị Xuyên.

4 đối tượng cùng tang vât vừa bị Công an huyện Vị Xuyên bắt giữ

​Vào thời điểm trên Công an huyện phát hiện 4 đối tượng gồm: Lê Thanh Tùng, sinh năm 1997; Bùi Tiến Dũng, sinh năm 1997, cùng trú tại tổ 9, thị trấn Nông trường Việt Lâm; Tống Quang Hiếu, sinh năm 2002, trú tại tổ 5 thị trấn Nông trường Việt Lâm và Nguyễn Viết Thanh, sinh năm 2001, trú tại tổ 2 thị trấn Nông trường Việt Lâm đang đánh bạc bằng hình thức chơi tú lơ khơ ba cây tại nhà bà Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1971, trú tại tổ 2, thị trấn Nông trường Việt Lâm, Vị Xuyên. Tang vật thu giữ gồm trên 4 triệu đồng, 1 bộ tú lơ khơ 36 quân và một số đồ vật khác có liên quan. Hiện vụ việc Công an huyện Vị Xuyên đang củng cố hồ sơ đề xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, Công an Hà Giang đang ​thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, do vậy Công an các huyện, thành phố đã và đang tập trung đấu tranh, ngăn chặn vào các hình thức vi phạm pháp luật trong thời gian trước, trong và sau Tết góp phần đảm bảo bình yên cho xã hội.

Tin, ảnh: Hồng Cừ