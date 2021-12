Công an huyện Vị Xuyên, Bắc Quang bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản và tổ chức đánh bạc

BHG - Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 30.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vị Xuyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Trước đó vào ngày 29.12, Công an huyện Vị Xuyên tiếp nhận tin báo của ông Vũ Ngọc Chí, sinh năm 1958, trú tại thôn Ngọc Hà, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên trình báo về việc bị mất trộm 1 chiếc xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA SIRIUS mang BKS: 23H1-115.18 tại khu vực xóm Khuổi Điểm, thôn Ngọc Hà, xã Ngọc Linh. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Vị Xuyên đã khẩn trương triển khai lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng và tang vật. Sau gần 24 giờ, lực lượng chức năng xác định và làm rõ 2 đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên là Phạm Văn Hùng, sinh năm 1982, trú tại tổ 12, thị trấn nông trường Việt Lâm và Phàn Văn Hùng, sinh năm 1986, trú tại thôn Nặm Quăng, xã Quảng Ngần, đồng thời tiến hành truy xét, thu giữ tang vật trộm cắp.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tuấn Sơn (Công an huyện Vị Xuyên)

* Trước đó, Công an huyện Bắc Quang phát hiện, bắt quả tang 7 đối tượng đang tổ chức đánh bạc sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài tú lơ khơ “Liêng” tại thôn Vĩnh An, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang.

Các đối tượng tham gia đánh bạc.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Quý (sinh năm 1977), Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1988), Phan Văn Vỹ (sinh năm 1983), Ma Thị Hơn (sinh năm 1987), Vũ Văn Duy, Vũ Sơn Ca (đều sinh năm 1983) và Đỗ Mạnh Đình (sinh năm 1977), cùng trú tại xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ số tiền hơn 15 triệu đồng được các đối tượng sử dụng để đánh bạc, cùng một số tang vật liên quan.

Hiện Công an huyện Bắc Quang đã tiến hành tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung Thực – Minh Đức