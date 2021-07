Công an huyện Mèo Vạc bắt 4 đối tượng tàng trữ, mua, bán trái phép chất ma túy

BHG - Công an huyện Mèo Vạc vừa phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua, bán trái phép chất ma túy.

Từ trái qua phải các đối tượng: Nông Văn Phong, Phạm Văn Dự, Lê Quang Hòa và Đàm Phi Tân tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào ngày 9.7 tại tổ 4 thị trấn Mèo Vạc, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Mèo Vạc phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Phạm Văn Dự, sinh năm 1976 và Đàm Phi Tân, sinh năm 1967 cùng trú tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Kiểm tra phát hiện trong người Dự và Tân có 3 gói nhỏ chứa chất bột màu trắng ngà. Qua đấu tranh, Dự và Tân khai nhận chất màu trắng ngà trên là heroine mua của Lê Quang Hòa, sinh năm 1964, trú tại tổ 3 thị trấn Mèo Vạc để sử dụng. Tiếp đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mèo Vạc đã bắt quả tang đối tượng Nông Văn Phong, sinh năm 1996, trú tại thôn Bản Đồng, xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu giữ trên người Phong 3 gói giấy nhỏ có chứa chất màu trắng ngà. Phong khai nhận toàn bộ chất màu trắng trên là heroine mua của đối tượng Lê Quang Hòa. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mèo Vạc đã khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Lê Quang Hòa, phát hiện thu giữ 1 gói chất bột màu trắng ngà trọng lượng 0,2 gram. Hòa khai toàn bộ chất bột màu trắng đều là chất ma túy heroine nhằm mục đích sử dụng, nếu ai có nhu cầu thì bán. Công an huyện đã niêm phong, trích mẫu vật, ra quyết định trưng cầu và gửi giám định phục vụ công tác điều tra.