Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy tiếp nhận 26 công dân do Trung Quốc trao trả

BHG - Ngày 14.7, tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy phối hợp với Phòng Xuất nhập cảnh Công an tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp nhận 26 công dân Việt Nam do Đại đội phòng chống tội phạm Công an huyện Khâu Bắc và Cục Công an huyện Ma Ly Pho, châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trao trả.

Hai bên tiến hành các thủ tục bàn giao công dân.

Các công dân trên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Tuyên Quang, Hải Dương, Hưng Yên và Tuyên Quang. Gồm 11 nam và 15 nữ (trong đó có 1 trường hợp trẻ em là nữ, sinh năm 2013 tại Trung Quốc). Những công dân trên đều xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc với nhiều mục đích khách nhau như: Lao động tự do, cư trú, hành nghề trái phép trên lãnh thổ Trung Quốc từ năm 1992, 2018 và 2019. Tại thời điểm các lực lượng chức năng phía Trung Quốc kiểm tra, các công dân trên không xuất trình được các loại giấy tờ theo quy định nên bị cơ quan chức năng phía Trung Quốc bắt giữ từ ngày 30.7.2020 đến nay.

Ngay sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đã phối hợp với các lực lượng chức năng tại khu vực Cửa khẩu Thanh Thủy tiến hành kiểm tra thân nhiệt, phun khử khuẩn, lấy thông tin cá nhân, kê khai y tế cùng các thủ tục pháp lý ban đầu, sau đó bàn giao cho Trạm Y tế xã Thanh Thủy cách ly theo quy định.

Trước đó, ngày 12.7, đơn vị cũng đã tiếp nhận 3 công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang do Cục Công an huyện Quảng Nam, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trao trả.

Tin, ảnh: Kim Khánh