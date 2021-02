BHG - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) về triển khai biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Thanh tra Sở GTVT đã phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn việc phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện vận tải hành khách.

Kiểm tra các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 đối với phương tiện vận tải hành khách.

Với vai trò và nhiệm vụ được giao, thời gian qua Thanh tra Sở GTVT đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các cấp, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa; trách nhiệm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao đường bộ đối với những hộ dân dọc tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ được giao quản lý. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng như các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên trong đơn vị. Năm 2020, Thanh tra Sở GTVT đã tiến hành hàng chục cuộc thanh tra, kiểm tra về trách nhiệm bảo vệ công trình giao thông, hành lang an toàn đường bộ, kiểm tra tải trọng xe bằng bộ cân xách tay trên các tuyến đường. Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường do Sở GTVT được giao quản lý phục vụ lễ hội, Tết Nguyên đán và các sự kiện. Qua công tác kiểm tra đã phát hiện, lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính 215 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước gần 1,4 tỷ đồng, góp phần ổn định lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thanh tra giao thông luôn bám sát văn bản chỉ đạo của cấp trên, các ngành nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống dịch trong vận tải hành khách. Lực lượng Thanh tra Sở GTVT đã nêu cao vai trò, trách nhiệm, thực hiện kiểm tra hành chính đối với tất cả các phương tiện trước khi xuất bến. Phối hợp tốt với các lực lượng chức năng có liên quan kiểm tra, hướng dẫn việc phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện vận tải hành khách. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt “thông điệp 5k” gồm: khẩu trang – khử khuẩn – khoảng cách – không tụ tập – khai báo y tế. Với tinh thần quyết liệt, chủ động coi công tác “chống dịch như chống giặc”, kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh, quá trình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đồng thời, phối hợp với Ban quản lý Bến xe khách Hà Giang tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho người dân, kiểm tra các điều kiện về phòng, chống dịch Covid-19… theo hướng dẫn, khuyến cáo của ngành Y tế, đảm bảo mỗi thanh tra viên từ phạm vi hoạt động và vị trí công việc của mình tích cực góp phần với các cấp, các ngành thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

Anh Hoàng Văn Quốc, Tổ Thanh tra Sở GTVT tại Bến xe khách Hà Giang cho biết: Với nhiệm vụ được phân công, tổ chúng tôi có 5 thành viên thường trực 24/24h để kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận tải hành khách tại bến xe. Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thanh tra sở phối hợp với đơn vị quản lý bến thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức cho lái xe, nhân viên phục vụ và hành khách thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch như: Sát khuẩn, đeo khẩu trang khi vào bến và trong quá trình vận chuyển trên các tuyến đường… nhằm đảm bảo an toàn cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Bài, ảnh: VĂN LONG