Chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo trật tự ATGT

BHG - Năm 2020, bám sát sự lãnh, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, nhờ đó công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) của tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tai nạn giao thông đã giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của người dân được nâng lên đáng kể.

CSGT Công an huyện Hoàng Su Phì tuần tra, xử lý trường hợp vi phạm trật tự ATGT.

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của tỉnh như: Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ VI năm 2020, Chương trình kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận Cao nguyên đá Đồng Văn là Công viên địa chất toàn cầu… đã thu hút một lượng lớn khách du lịch đến tỉnh cùng phương tiện giao thông tăng cao. Trước tình hình đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiệm vụ kép: Đảm bảo trật tự ATGT và phối hợp phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT được Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai đa dạng bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của người dân. Trong năm 2020, Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại các trường học được 48 buổi với sự tham gia của 15.800 học sinh, giáo viên, phát 400 cuốn sổ tay, 1.100 tờ rơi và hàng trăm mũ bảo hiểm cho học sinh. Tổ chức tuyên truyền tại các chợ phiên, cơ quan, doanh nghiệp, thôn bản được 136 buổi với trên 40.000 lượt cán bộ, giáo viên, đoàn viên, thanh niên tham gia tuyên truyền và phát tờ rơi cho người dân. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát trật tự ATGT đã lồng ghép tuyên truyền về bảo đảm ATGT cho 2.597 lượt du khách.

Lực lượng CSGT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT, đặc biệt đã tổ chức triển khai 5 kế hoạch cao điểm tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT, trong đó tập trung xử lý mạnh các lái xe, chủ phương tiện vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, quá tải, vi phạm làn đường, phần đường… Qua tuần tra, kiểm soát, đã phát hiện, xử lý 26.904 trường hợp, phạt tiền nộp kho bạc nhà nước trên 13,7 tỷ đồng. Kiểm tra tải trọng xe 3.615 trường hợp, phát hiện 115 trường hợp vi phạm, phạt tiền nộp kho bạc nhà nước 429 triệu đồng. Trong năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, 13 người bị thương. So với cùng kỳ 2019, giảm cả 3 tiêu chí: Số vụ giảm 2 vụ, giảm 8,4%; số người chết giảm 2 người, gảm 8,4%, số người bị thương giảm 1 người, giảm 7,2%.

Cùng với đó, chủ động nắm tình hình và thông qua các mặt công tác, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên tuyến giao thông. Thông qua công tác nghiệp vụ, tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT đã phát hiện 32 vụ vi phạm vận chuyển hàng lậu, hàng cấm trên các tuyến giao thông, tạm giữ 37 đối tượng có liên quan, bàn giao tang vật, phương tiện cho các đơn vị chức năng giải quyết theo quy định.

Qua theo dõi, cơ quan chức năng đánh giá ý thức của người tham gia giao thông đã chuyển biến tích cực và tự giác hơn. Hầu hết người dân bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ lực lượng CSGT thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là việc ngăn chặn những hành vi vi phạm nguy hiểm, có nguy cơ dẫn tới tai nạn giao thông như: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy, lạng lách, đánh võng, vi phạm làn đường… Các lái xe, chủ phương tiện đều nắm bắt được kế hoạch và nghiêm túc chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng trong các đợt ra quân tổng kiểm soát. Anh Hoàng Văn Cường, xã Linh Hồ (Vị Xuyên) cho biết: “Khi được lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn, tôi hoàn toàn chấp hành nghiêm theo quy định. Quá trình kiểm tra cũng diễn ra rất nhanh gọn, chỉ mất vài phút. Việc này sẽ góp phần đảm bảo trật tự giao thông và an toàn cho người dân, vì vậy tôi hoàn toàn đồng tình và tích cực tuyên truyền tới người thân, bạn bè chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về ATGT, nhằm bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng cho mọi người, mọi nhà”.

Thượng tá Nguyễn Văn Quỳnh, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh cho biết: Hiện đang là thời điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần, Phòng CSGT Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự ATGT. Trong đó, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia công tác đảm bảo trật tự ATGT, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATGT, kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Thông báo rộng rãi để nhân dân biết về công tác phân luồng, hướng dẫn giao thông, kết quả xử lý vi phạm trật tự ATGT trong đợt cao điểm. Đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT trên cả 2 lĩnh vực đường bộ và đường thủy, góp phần đảm bảo trật tự ATGT, trật tự xã hội, đảm bảo mọi người, mọi nhà đón Tết vui Xuân an toàn, lành mạnh.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG