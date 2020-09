Tuyên truyền về an toàn giao thông và an ninh mạng cho học sinh

BHG - Sáng ngày 28.9, Trường PTTH Lê Hồng Phong (TPHG) với hợp với Phòng PA 03, Công an tỉnh và Đội tuyên truyền Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tổ chức Chương trình với chuyên đề “Tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và an ninh mạng” tại trường THPT Lê Hồng Phong. Tham dự buổi tuyên truyền có Ban Giám hiệu nhà trường cùng các giáo viên và 1.100 học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được nghe báo cáo viên của Đội tuyên truyền Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ, xen giữa các nội dung tuyên truyền là các câu hỏi liên quan đến Luật cho các em học sinh để giúp các em nhanh chóng nắm được Luật cũng như các tình huống giao thông. Tiếp đó, các báo cáo viên đã trao đổi các thông tin về sức ảnh hưởng của không gian mạng, những tác động tích cực cũng như tiêu cực đến cuộc sống hiện nay. Cùng với đó là các giải pháp nhằm bảo vệ an toàn thông tin mạng, vai trò và trách nhiệm của mỗi công dân khi tham gia thông tin trên không gian mạng.

Buổi tuyên truyền trực quan với những tình huống liên quan đến Luật Giao thông đường bộ

Tin, ảnh: Quỳnh Hương