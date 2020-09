BHG - Ngày 3.9.2020, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có Công văn số 279/UBATGTQG về việc tham gia hương ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet.

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ngày 16.9.2020, Ban An toàn giao thông tỉnh có Công văn số 34-BATGT-VP về việc hưởng ứng Cuộc thi và đề nghị Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố, các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, học sinh, người lao động tích cực tham gia Cuộc thi trắc nghiêm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet tại đường link http://vcnet.vn hoặc tai ứng dụng VCNet từ Apple store nếu dùng hệ điều hành 10S hoặc từ CH Play nếu dùng hệ điều hanh Android.

Để nắm được thời thời gian và thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm, bạn đọc có thể truy cập vào Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam theo địa chỉ: http://dangcongsan.vn/thoi-su/phat-dong-cuoc-thi- trac-nghiem-chung-tav-vi-an-toan-giao-thong-562254.html

Hải Quỳnh