Vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

BHG - Công tác vận động người dân để thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) có vai trò quan trọng trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Thời gian qua, Công an huyện Hoàng Su Phì đã triển khai quyết liệt các giải pháp, qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của quần chúng nhân dân, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Người dân thôn Chiến Thắng, xã Hồ Thầu giao nộp súng tự chế.

Với vai trò nòng cốt trong quản lý, thu hồi VK, VLN, CCHT, Công an huyện đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là địa bàn tuyến biên giới về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, cũng như những tác hại của việc tàng trữ vũ khí trái phép, đồng thời vận động nhân dân tự giác giao nộp. Do đặc thù địa phương, bà con dân tộc thiểu số có thói quen dùng các loại súng tự chế để săn bắn, bảo vệ mùa màng, các loại súng tuy thô sơ nhưng vẫn có tính sát thương cao. Bên cạnh đó, tình trạng mua bán các linh kiện súng tự chế, đồ chơi nguy hiểm trên mạng xã hội vẫn diễn ra tràn lan; nhiều người dân do hạn chế về pháp luật, bị lôi kéo nên đã mua về để sử dụng… Đáng chú ý, trên địa bàn tỉnh, thời gian vừa qua có xảy ra tình trạng tội phạm sử dụng súng tự chế để gây án, giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT và tâm lý hoang mang trong nhân dân.

Thượng tá Sin Đức Nam, Phó trưởng Công an huyện Hoàng Su Phì cho biết: Thực hiện việc rà soát, thống kê tình hình tội phạm về VK, VLN, CCHT, Công an huyện đã phối hợp với các ban, ngành chức năng, chính quyền các xã, thị trấn tập trung rà soát, lập danh sách các nhóm, đối tượng có liên quan đến VK, VLN, CCHT, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, các đối tượng có biểu hiện nghi vấn tàng trữ vũ khí trái phép, để kiểm tra, phân loại và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng, quản lý, thu hồi VK, VLN, CCHT. Bên cạnh đó, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của người có uy tín trong vùng đồng bào thiểu số, trưởng các dòng họ; cùng với phương châm “vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, lực lượng công an đã phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương thực hiện công tác vận động thu hồi.

Tính từ cuối tháng 3 đến 15.7.2020, trên địa bàn huyện đã thu hồi được 142 khẩu súng các loại, trong đó có 84 khẩu súng cồn, 54 súng kíp, 2 súng hơi tự chế áp lực cao, 2 súng hơi thể thao, 1 quả lựu đạn, 0,5 kg thuốc nổ súng kíp... Riêng tại xã Hồ Thầu, trong tháng 8.2020, vận động người dân tự giác giao nộp được gần 30 khẩu súng tự chế các loại cùng nhiều VK, VLN, CCHT khác. Có được kết quả đó là do chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, gắn với thực hiện các giải pháp thiết thực nên ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT của nhân dân trên địa bàn huyện được nâng lên rõ rệt.

Ông Triệu Tạ Chiêm ở thôn Chiến Thắng, xã Hồ Thầu cho biết: “Trước đây gia đình có vài khẩu súng tự chế, chủ yếu dùng săn bắn thú rừng như chim, sóc… nhưng bây giờ được cán bộ công an tuyên truyền, tôi cũng nhận ra việc sử dụng các loại súng này là trái quy định của pháp luật, nên tôi bảo con cháu mang súng nộp cho công an xã”.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc chủ động rà soát, lập danh sách các đối tượng có tiền án, tiền sự, có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về VK, VLN, CCHT; Công an huyện sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp như: Tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, sử dụng phiếu tố giác thông qua các cuộc họp thôn, tổ dân phố, thông qua các phương tiện đại chúng, loa phát thanh, hình ảnh để tăng hiệu quả tuyên truyền; phối hợp với các lực lượng nắm bắt tình hình liên quan đến VK, VLN, CCHT;… đối với các trường hợp cố tình không giao nộp, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết thu hồi, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bài, ảnh: Diệu Loan