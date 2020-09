Yên Minh tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự các xã biên giới

BHG - Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Minh đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp cùng sự đồng lòng của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) tại các xã biên giới. Nhờ vậy, số vụ vi phạm pháp luật, số người mắc tệ nạn xã hội, di cư tự do, truyền đạo trái phép giảm nhiều; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo.

Công an xã Na Khê tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật.

Huyện Yên Minh có 18 xã, thị trấn với 282 thôn, bản, tổ dân phố. Trong đó, 4 xã biên giới giáp với nước bạn Trung Quốc; 2 xã giáp với huyện Bảo Lâm (Cao Bằng), 4 xã giáp huyện Quản Bạ, 7 xã giáp huyện Đồng Văn và Mèo Vạc. Do vậy tình hình ANTT luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra mất an toàn, các thế lực thù địch và các loại tội phạm lợi dụng những địa bàn này để truyền đạo trái pháp luật; tình trạng mua, bán người, trộm cắp tài sản; mua, bán, vận chuyển khoáng sản trái phép gây phức tạp về ANTT trên địa bàn. Những năm qua, công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được huyện quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên, toàn diện. Lực lượng công an các cấp chủ động đấu tranh phòng, chống hiệu quả âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được phát triển sâu rộng; nhân dân tham gia công tác phòng, chống, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đặc biệt là ở các xã vùng biên giới.

Na Khê là xã biên giới của huyện Yên Minh, có đường biên giới với nước bạn Trung Quốc dài 5,32 km từ Mốc 340 đôi đến Mốc 355+1P và có Quốc lộ 4c đi qua địa bàn; xã cách trung tâm huyện 19 km, địa hình chia cắt, núi cao, khe sâu, độ dốc lớn, giao thông đi lại khó khăn. Do vậy, xã luôn quan tâm chỉ đạo lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để xảy ra các điểm nóng về ANTT; thường xuyên, chủ động nắm tình hình, phòng, chống các loại tội phạm; phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” cũng như củng cố, kiện toàn các tổ an ninh nhân dân, tổ hoà giải, công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng, đặc biệt là người nước ngoài, hoạt động của các tổ quản tự quản thôn, bản luôn được duy trì hiệu quả. Xã thành lập 12 tổ ANTT với 126 thành viên; tổ tự quản đường biên, cột mốc gồm 3 tổ với 20 thành viên. Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Công an xã Na Khê, cho biết: “Thời gian qua, Công an xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Bạch Đích xây dựng kế hoạch tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới và bố trí tăng cường cán bộ, chiến sĩ đến các thôn, bản nhằm thực hiện tốt công tác quản lý tạm trú, tạm vắng, tổ chức tuần tra đảm bảo ANTT tại các thôn biên giới; chủ động nắm tình hình, rà soát những vấn đề nổi cộm, bức xúc về ANTT ở từng thôn, bản để có phương án giải quyết kịp thời”.

Đồng chí Phạm Cao Cường, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lũng, cho biết: Xã Phú Lũng có trên 10 km đường biên giới giáp với Trung Quốc, có 15 vị trí cột mốc từ Mốc 358 – 372; 13 thôn, bản với 6 dân tộc cùng sinh sống; trong đó, dân tộc Mông và Dao chiếm đa số; đời sống KT – XH của địa phương còn nhiều khó khăn, tình trạng di dân tự do còn diễn biến phức tạp, trình độ dân trí còn thấp. Lợi dụng những đặc điểm trên, các đối tượng xấu tìm cách lợi dụng, dụ dỗ, lôi kéo người dân tham gia các hoạt động trái pháp luật, khiến tình hình ANTT ở địa phương tiềm ẩn nhiều phức tạp. Chính vì vậy, Đảng ủy, UBND xã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao lực lượng công an nêu cao tinh thần cảnh giác, xác định công tác phòng ngừa là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm từng bước ổn định tình hình ANTT tại các địa bàn trọng điểm. Kết quả, trong 8 tháng đầu năm không có sự vụ nào nổi cộm xảy ra.

Thời gian tới, để đảm bảo tình hình ANTT tại địa bàn các xã biên giới đạt hiệu quả; lực lượng công an các xã biên giới tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình, đồng hành cùng chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành và đặc biệt là quần chúng nhân dân khu vực biên giới trong công tác phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh biên giới, đặc biệt là trong tình hình mới.

Bài, ảnh: HỒNG CỪ