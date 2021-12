Ngành Thuế vượt khó

BHG - Năm 2021, thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh bên cạnh những yếu tố thuận lợi về cơ chế, chính sách; công tác chỉ đạo, điều hành kịp thời từ Trung ương đến địa phương; tổ chức tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công kết hợp với đôn đốc thu nộp tiền nợ thuế vào NSNN kịp thời… còn có nhiều khó khăn như: Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh, nhiều doanh nghiệp, cá nhân ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh, gặp khó khăn về tài chính, không có khả năng thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN.

Tập huấn các chính sách thuế mới. Ảnh: TƯ LIỆU

Trong bối cảnh khó khăn chung, ngành Thuế luôn bám sát chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, cùng với sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, các sở, ngành từ tỉnh đến cơ sở; đồng thời ngay từ đầu năm đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu ngân sách thông qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; không ngừng nâng cao số lượng, chất lượng về kê khai nộp thuế điện tử, tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động ổn định sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Kết quả thu thuế, phí năm 2021, ước khả năng thu thuế, phí đạt 2.460 tỷ đồng, đạt 152,9% dự toán Trung ương, đạt 104,7% dự toán tỉnh, tăng 12,1% so cùng kỳ. Trừ tiền sử dụng đất 1.865 tỷ đồng, đạt 121,2% dự toán Trung ương, đạt 107,8% dự toán tỉnh, bằng 94,4% so cùng kỳ; trong đó một số địa bàn thu NSNN đạt cao so với dự toán tỉnh giao là: Đồng Văn (164,6%); Xín Mần (135%); Quản Bạ (143%); Vị Xuyên (115%)...

Năm 2022, tiếp tục được dự báo còn nhiều yếu tố không thuận lợi như: Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy hiểm trên toàn thế giới; dự báo thiên tai xảy ra với diễn biến rất khó lường; chính sách đầu tư công tiếp tục được quản lý chặt chẽ; chỉ số hàng tồn kho tăng, nhiều doanh nghiệp thiếu vốn cho sản xuất, hoạt động cầm chừng hoặc tạm ngừng sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng một số khoản thu sắc thuế... Ngành Thuế Hà Giang tập trung nghiên cứu, chủ động có những giải pháp, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; tiếp tục quán triệt đến toàn thể công chức và người lao động trong toàn ngành triển khai quyết liệt thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế tỉnh giao, cùng với đó triển khai tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022; triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, chốn lậu thuế và đẩy mạnh công tác quản lý nợ đọng thuế; hoàn thành chỉ tiêu thu nợ và kế hoạch thanh tra, kiểm tra, phấn đấu thực hiện dự toán thu NSNN năm 2022 với kết quả cao nhất.

Thực hiện các chính sách của Chính phủ về những giải pháp tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2021. Tăng cường hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu lực quản lý thuế.

Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Quản lý thuế, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, Luật Phí, lệ phí, Luật NSNN…; triển khai đầy đủ, kịp thời các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thuế theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế; triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử hoàn thành các tiêu chí Tổng cục Thuế giao.

Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế, nhằm làm cho các tầng lớp dân cư, các tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh có nhận thức đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách pháp luật thuế, chiến lược cải cách hệ thống thuế, qua đó thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện chương trình phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm; đẩy mạnh công tác quản lý nội bộ ngành, thắt chặt kỷ cương kỷ luật, đổi mới phương pháp làm việc, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ.

Cùng với những nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp đề ra, các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ hàng tháng, tin tưởng rằng công tác thuế năm 2022 sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra, góp phần hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu tỉnh giao.

Ma Tường Huyên - Đỗ Duyên