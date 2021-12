BHG - Chiều 28.12, Cục Thống kê tỉnh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê KT - XH năm 2021. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành cùng các cơ quan báo chí, thông tấn T.Ư và địa phương.

Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh công bố số liệu thống kê KT - XH năm 2021

Năm 2021, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống và tình hình phát triển KT - XH dẫn đến nhiều lĩnh vực sản xuất, dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã không đạt mức tăng trưởng kỳ vọng; một số lĩnh vực xã hội chậm triển khai do phải tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Tăng trưởng kinh tế năm 2021 ước đạt 5,06%, thấp hơn so với mục tiêu của nghị quyết nhưng cao hơn mức tăng 2,11% của năm 2020; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 7.975,4 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 4.221,3 tỷ đồng; vốn đầu tư phát triển toàn tỉnh ước đạt 11.701,5 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 11.904,6 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 2.700 tỷ đồng, đạt 144,6% dự toán T.Ư giao và hoàn thành kế hoạch tỉnh giao. Trong năm, toàn tỉnh có 216 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc và 52 hợp tác xã được thành lập mới; giải quyết việc làm cho 17.428 lao động; tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 3,75%. Trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đã phát hiện và xử lý 25.971 trường hợp, nộp ngân sách trên 12 tỷ đồng; tổng thiệt hại do thiên tai gây ra khoảng 48 tỷ đồng. Ngoài ra, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo được thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT - XH năm 2022, Cục thống kê tỉnh đã đề xuất một số giải pháp quan trọng nhằm mục tiêu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng cao và bền vững.

