BHG - Sáng 27.12, tại cửa hàng Nông sản vùng miền – Sản phẩm OCOP địa phương của Hội Nông dân tỉnh đã khai mạc “Tuần lễ giới thiệu, quảng bá nông sản và sản phẩm OCOP huyện Mèo Vạc”.

Tuần lễ giới thiệu, quảng bá nông sản và sản phẩm OCOP huyện Mèo Vạc tại tại cửa hàng Nông sản vùng miền - Sản phẩm OCOP địa phương số 11, đường 20.8 TP Hà Giang.

Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đến hoạt động xúc tiến, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm của huyện Mèo Vạc. Nhằm đẩy mạnh việc xúc tiến, quảng bá, giới thiệu nông sản an toàn, sản phẩm OCOP của huyện Mèo Vạc tới khách hàng, người tiều dùng. Hội Nông dân huyện Mèo Vạc cam kết các sản phẩm được trưng bày, giới thiệu đảm bảo chất lượng, an toàn, có truy xuất nguồn gốc, giá bán phù hợp, thấp hơn giá sản phẩm cùng chủng loại đang bán trên thị trường. Đặc biệt Tuần lễ nông sản huyện Mèo Vạc được diễn ra trong thời điểm chào đón năm mới 2022, nên có nhiều sản phẩm nông sản đặc sắc của huyện Mèo Vạc như mật ong bạc hà, gạo khẩu mang Tát Ngà, rượu Tam giác mạch, Hạt đậu đỏ, thịt trâu treo gác bếp… một số nông sản và sản phẩm OCOP cuả các địa phương khác trong tỉnh. Theo như lãnh đạo Hội nông dân tỉnh cho biết, trong thời gian tới Hội sẽ tiếp tục phối hợp với các Hội nông dân các huyện trong toàn tình tiếp tục duy trì tổ chức nhiều Tuần lễ giới thiệu, quảng bá nông sản và sản phẩm OCOP đến khách hàng và người tiêu dùng, nhất là trong dịp người dân đang chuẩn bị mua sắm để đón Tết nguyên đán Nhâm dần 2022.

Các sản phẩm được trưng bày, bán tại Tuần lễ đều đảm bảo chất lượng, an toàn, có truy xuất nguồn gốc, giá bán phù hợp, thấp hơn giá sản phẩm cùng chủng loại đang bán trên thị trường.

Tuần lễ giới thiệu, quảng bá nông sản và sản phẩm OCOP huyện Mèo Vạc sẽ được diễn ra từ nay cho tới hết ngày 2.1.2022 tại cửa hàng Nông sản vùng miền - Sản phẩm OCOP địa phương số 11, đường 20.8 TP Hà Giang.

Tin, ảnh: Xuân Phúc