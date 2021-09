Bắc Quang, đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã vượt khó

BHG - Doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề khi đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn quốc. Đối với huyện Bắc Quang, cấp ủy, chính quyền đã kịp thời triển khai nhiều giải pháp cấp bách để đồng hành cùng DN, HTX vượt khó, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển KT-XH.

Người lao động lựa chọn nguyên liệu phục vụ sản xuất tại HTX nông sản dầu Lạc Đồng Yên.

Hiện nay, Bắc Quang có 322 DN, tăng 140 DN so với năm 2011; trong đó, phần lớn là DN nhỏ và vừa (chiếm 96,9%); DN nhà nước chiếm tỷ lệ khá nhỏ (3,1%). Các DN đăng ký đa ngành, nghề, tập trung vào lĩnh vực xây dựng, thương mại và dịch vụ, du lịch, chế biến nông sản. Hàng năm, đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 50 tỷ đồng. Đối với khu vực kinh tế tập thể, huyện Bắc Quang có 77 HTX đang hoạt động. Trong đó, HTX dịch vụ nông nghiệp chiếm 61,74%, HTX thương mại, dịch vụ chiếm 20,86%, số HTX còn lại hoạt động trong lĩnh vực vận tải, tiểu thủ công nghiệp, tín dụng...

Chịu tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19, hoạt động du lịch, dịch vụ, vận tải hành khách, các chuỗi cung ứng, giải quyết việc làm cho người lao động gặp khó khăn. Nhiều nhà máy tại Cụm Công nghiệp Nam Quang (thị trấn Vĩnh Tuy) hoạt động giảm công suất. Một số DN như: Công ty Cổ phần Hải Hà, Công ty Cổ phần GPTEK gặp khó khăn về nguyên liệu đầu vào... Không ít DN gặp khó khăn về lao động, bởi nhiều lao động không phải người địa phương, khi vào địa bàn tỉnh bắt buộc phải xét nghiệm Covid-19 theo quy định mới được vào sản xuất. Bên cạnh đó, các cơ sở dịch vụ nhà hàng, khách sạn, lưu trú đều hạn chế hoạt động; cơ sở kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh tạm ngừng hoạt động.

Tương tự DN, các HTX Quỹ tín dụng nhân dân, doanh số cho vay sụt giảm đáng kể do thành viên không tiêu thụ được sản phẩm, sản xuất, kinh doanh (SXKD) bị đình trệ, giảm nhu cầu vay vốn khiến thu nhập và đời sống của người lao động, thành viên HTX gặp nhiều khó khăn. Các HTX thương mại, dịch vụ, du lịch, HTX tiểu thủ công nghiệp, may mặc hoạt động cầm chừng do thiếu nguyên liệu, lao động và khó khăn về thị trường tiêu thụ. Số HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đối diện việc khó tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa tồn đọng nhiều. Giám đốc HTX nông sản dầu Lạc Đồng Yên, Mạc Thị Miến cho biết: Trung bình một năm, HTX sản xuất và bán ra thị trường trên 30 nghìn lít dầu Lạc. Nhưng thời điểm này, HTX còn tồn kho trên 27 nghìn lít (tương đương gần 3 tỷ đồng) do khó khăn về thị trường tiêu thụ…

Theo tổng hợp của cơ quan chuyên môn huyện Bắc Quang: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, doanh thu bình quân của HTX 6 tháng đầu năm 2021 chỉ đạt 210 triệu đồng/HTX, giảm khoảng 350 triệu đồng so với cùng kỳ.

Đồng hành cùng DN, HTX trong đại dịch Covid-19, cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên nắm bắt tình hình SXKD của các đơn vị nhằm tháo gỡ khó khăn cũng như duy trì ổn định sản xuất đối với các nhà máy tại Cụm Công nghiệp Nam Quang.

Cơ quan chuyên môn của huyện chủ động phối hợp với Sở Công thương hỗ trợ DN xây dựng thương hiệu, mua sắm máy móc, công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng chế biến sản phẩm. Đồng thời, hỗ trợ DN, HTX nâng cao năng lực về giao thương, kết nối với các siêu thị, DN trong nước để ký kết hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, bán hàng trực tuyến trên các sàn giao dịch thương mại điện tử. Không những vậy, cấp ủy, chính quyền huyện còn quyết liệt chỉ đạo các tổ chức tín dụng quan tâm tăng trưởng tín dụng, áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để DN tiếp cận vốn vay phục vụ SXKD. Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Quang, Hoàng Công Hoan cho biết: Đơn vị đã ký kết hợp đồng tín dụng cho vay trả lương ngừng việc (theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19) cho 1 DN là Công ty TNHH Cường Phú (thị trấn Việt Quang) số tiền trên 73 triệu đồng để trả lương ngừng việc (tháng 5, 6, 7) cho 8 lao động. Trong thời hạn vay 11 tháng, DN được hưởng lãi suất ưu đãi 0%.

Ngành Thuế hướng dẫn người nộp thuế lập hồ sơ gia hạn thuế. Đến nay, toàn huyện có 13 DN và 3 HTX được hưởng chính sách gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền trên 6,7 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện đang định hướng chuyển đổi số để giúp HTX nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất, tham gia vào chuỗi giá trị, tìm kiếm mô hình hoạt động kinh doanh linh hoạt hơn, vừa giảm chi phí, vừa tối ưu nguồn lực. Hiện, huyện Bắc Quang đã có 3 HTX, gồm: Hải Khang, Tuyên Gấm và HTX nông sản dầu Lạc Đồng Yên ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động SXKD, như: Xây dựng trang web, sử dụng thư điện tử, phần mềm kế toán, bán hàng trực tuyến, ứng dụng các hình thức thanh toán điện tử…

Thực tế cho thấy, huyện Bắc Quang đã chủ động triển khai đồng bộ chính sách hỗ trợ DN, HTX bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đúng đối tượng, thời gian quy định. Qua đó, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội.

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG